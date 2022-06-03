つくしあきひと原作によるアニメ「メイドインアビス 烈日の黄金郷」の放送開始日が7月6日に決定。PVの第3弾も公開された。

「メイドインアビス 烈日の黄金郷」は、2017年に第1期がオンエアされたTVアニメ「メイドインアビス」の第2期。PVは人や故郷に捨てられ、黄金郷を目指す決死隊・ガンジャにスポットを当てており、ヴエコやワズキャン、ベラフの旅路の模様が切り取られた。

なお「メイドインアビス 烈日の黄金郷」の先行上映会が、7月3日18時から東京・EJアニメシアター新宿で行われることも明らかに。第1話と第2話の上映と、リコ役・富田美憂、レグ役・伊瀬茉莉也、ナナチ役・井澤詩織のキャストトークが行われる。チケットは6月18日より、インターネットと劇場窓口で取り扱う。

TVアニメ「メイドインアビス 烈日の黄金郷」第2期先行上映会

日時：2022年7月3日（日）18:00～

会場：東京都 EJアニメシアター新宿

出演：富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織

料金：3500円

TVアニメ「メイドインアビス 烈日の黄金郷」

AT-X：2022年7月6日（水）より毎週水曜日22:30～

TOKYO MX：2022年7月6日（水）より毎週水曜日25:05～

BS11：2022年7月6日（水）より毎週水曜日25:00～

サンテレビ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日25:05～

KBS京都：2022年7月6日（水）より毎週水曜日25:05～

テレビ愛知：2022年7月7日（木）より毎週木曜日26:35～

サガテレビ：2022年7月10日（日）より毎週日曜日25:25～

スタッフ

原作：つくしあきひと（竹書房「WEBコミックガンマ」）

監督：小島正幸

副監督：垪和等

シリーズ構成・脚本：倉田英之

キャラクターデザイン：黄瀬和哉（Production I.G）、黒田結花

デザインリーダー：高倉武史

プロップデザイン：沙倉拓実

美術監督：増山修、関口輝（インスパイアード）

色彩設計：山下宮緒

撮影監督：江間常高（T2 studio）

編集：黒澤雅之

音響監督：山田陽

音響効果：野口透

音楽：Kevin Penkin

音楽プロデューサー：飯島弘光

音楽制作：IRMA LA DOUCE

音楽制作協力：KADOKAWA

アニメーション制作：キネマシトラス

キャスト

リコ：富田美憂

レグ：伊瀬茉莉也

ナナチ：井澤詩織

ファプタ：久野美咲

ヴエコ：寺崎裕香

ワズキャン：平田広明

ベラフ：斎賀みつき

マジカジャ：後藤ヒロキ

マアアさん：市ノ瀬加那

ムーギィ：斉藤貴美子

ガブールン：竹内良太

(c)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会