SCANDAL・HARUNA ファン歴11年のリスナーに「同じものがずっと好きなのって、誇ってもいいことだと思う」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月30日(月)の配信では、“MIRROR”ツアーに参加したリスナーから届いた、SCANDALのライブと会場にまつわる“思い出”について語り合いました。HARUNA:今日もお菓子をおいしくいただきながら、トークしていきましょう。今回はメールをたくさん読んでいく回です。<リスナーからのメール・ゆりですゆうりさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。いつも「Catch up」を楽しみにしています。先日の仙台公演、最高の夜でした! そのときのMCで、その会場が11年ぶりという話をしていたかと思います。その話を聞いて、すごくハッとしたのでメッセージを送らせていただきました。実は、その11年前のそのライブこそが、私にとってSCANDALのライブ初参加だったんです。当時は中学生で、学校の部活終わりに親に車で(会場まで)乗せて行ってもらいました。ライブというもの自体が初めての経験なので、ドキドキしながら席に着いたことを今でも覚えています。あの頃からもう10年以上経っていることにすごく驚いたと同時に、「SCANDALと一緒に歳を重ねてきているんだな」と、なんだかすごく嬉しい気持ちになりました。こんなにも長く長く好きでいさせてくれてありがとうという気持ちと、これからもいろんなSCANDALの楽曲が聴きたいし、ライブにも通い続けたいと思いました。いつかの「Catch up」でRINAが「本当にSCANDALは続けることが得意だよね」と話していましたが、私も歳を重ねて25歳になり、続けるということがいかに大変なことなのかを身を持って知って、ますます尊敬と感謝でいっぱいです。これからも、華奢だけど、私にとっては誰よりも大きい4人の背中を追い続けたいと思います。大好きです!一同:ありがとう!HARUNA:11年前に初ライブか……。TOMOMI:思い出の会場やったんやねえ。HARUNA:以前も同じようなメールをいただいたよね。ライブ会場で思い出すことってたくさんあるから、私たちがいろいろな会場で演奏することって本当に大事なんだなって思うよね。RINA:11年も経ったんやね。HARUNA:25歳か。RINA:大人になったなあ。長い間聴いてくれていることに対して、本当に嬉しいなって思う。HARUNA:私たちが音楽を続けることってもちろん大変なんだけど、ファンでい続けてくれるのって本当にすごいことじゃん?RINA:本当にそう!HARUNA:新しいものがどんどん出てくるから、音楽だけじゃなくてね。常に変わっていくのに、同じものがずっと好きなのって、誇ってもいいことだと思うんだよね。RINA:ずっと一緒にいてくれるファンのみんなから勇気をもらえるし、そういう人がいるからこそ、バンドを続けられるってところもあるんやろなって。HARUNA:これからもずっと一緒に、いろんな思いを共有していきたいって思うよね。* * *絶賛ツアー中のSCANDAL! ライブの感想はネタバレしない程度に、少しずつ紹介していきます!SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056