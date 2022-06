乃木坂46賀喜遥香のおさかな事情「グッピーを飼ってた！」「ノドグロは食べてみたい！」

乃木坂46の賀喜遥香が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いたメッセージをきっかけに、好きな魚や飼っていた魚など、おさかな事情を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」6月2日(木)放送分)【リスナーのメッセージ:先日『N46MODE vol.2』(乃木坂46 デビュー10周年公式ブック)が発売されましたね! 早速読んだのですが、遥香先生のページで「お魚が好き」と書いてありました。遥香先生の海老好きは有名ですが、お魚も好きなんですね。そこで、どんなお魚が好きなのか聞いてみたいです! ちなみに私は、焼き魚だとホッケが好きです! あと、なかなか食べる機会は無いのですが、ノドグロは格別だと思います!】(19歳)賀喜:ホッケか~! おいしいですよね。あんまり食べたことはなかったんですけど……(笑)。私は、お母さんが夜ご飯に焼き鮭と塩鯖をよく作ってくれていました。その2つがめちゃめちゃ好きで、魚が好きって名乗ってたんですけど……。乃木坂に入って世界が広がりましたね。お弁当に入っている魚を見て「なんだろう、この魚?」って思ったり……(笑)。ホッケもそうですけど、タイも乃木坂に入って食べる機会が増えました。お寿司もメンバーと一緒に行っみたりして、楽しんでいますね!お魚は見るのも好きです。昔、グッピーをお家で飼ってましたね。グッピーと……魚じゃないんですが、水槽でマリモを飼ってました(笑)。水族館も好きで……クラゲは魚? 魚ではない? 水族ってだけ? そっか……魚ではないけど、海で泳いでいる生き物は好きです!ノドグロは食べたことないんですけど、よく聞きますよね。いつか食べてみたい! “格別”って言われるぐらいおいしいなら、食べてみたいなと思います! 食べたら報告しますね(笑)。賀喜遥香は、6月7日(火)にファースト写真集「まっさら」(新潮社)を発売。写真集の魅力を伝えに、6月3日(金)23時~放送の「SCHOOL OF LOCK!教育委員会」にも出演します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/