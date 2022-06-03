◆ 6月18日から選考合宿
NPBエンタープライズは3日、野球日本代表「侍ジャパン」大学代表の選考合宿を6月18日から同20日にバッティングパレス相石スタジアムひらつかにて開催することを発表。
また、選考合宿に参加する全46選手の名簿を公表し、今春の侍ジャパントップチーム台湾戦（※中止）で招集される予定だった矢澤宏太（日本体育大）、山田健太（立教大）らが順当に名を連ねた。
この合宿を通して選ばれる大学日本代表は、7月8日から15日にオランダで開催される「第30回ハーレムベースボールウィーク」に出場する。
合宿参加選手の一覧は以下のとおり。
▼ 大学日本代表 選考合宿参加メンバー
＜右投手＞
清水一眞 （中央学院大2年）
加藤泰靖 （上武大4年）
荘司康誠 （立教大4年）
橋本達弥 （慶應義塾大4年）
蒔田 稔 （明治大3年）
篠木健太郎（法政大2年）
菊地吏玖 （専修大4年）
青山美夏人（亜細亜大4年）
松崎公亮 （武蔵大2年）
松本凌人 （名城大3年）
赤塚健利 （中京学院大3年）
真野凛風 （同志社大3年）
渡辺翔太 （九州産業大4年）
＜左投手＞
曽谷龍平（白鷗大4年）
細野晴希（東洋大3年）
矢澤宏太（日本体育大4年）
古謝 樹（桐蔭横浜大3年）
久保玲司（近畿大4年）
＜捕手＞
進藤勇也（上武大3年）
蓑尾海斗（明治大4年）
友田佑卓（日本大3年）
草部真秀（亜細亜大4年）
野口泰司（名城大4年）
有馬 諒（関西大3年）
＜内野手＞
北村恵吾 （中央大4年）
齊藤大輝 （法政大4年）
上田希由翔（明治大3年）
廣瀬隆太 （慶應義塾大3年）
山田健太 （立教大4年）
林 琢真 （駒澤大4年）
佐々木泰 （青山学院大2年）
吉田元登 （東海大4年）
小中健蔵 （西南学院大4年）
辻本倫太郎（仙台大3年）
水島滉陽 （東京情報大4年）
宗山 塁 （明治大2年）
奈良間大己（立正大4年）
松浦佑星 （日本体育大3年）
友杉篤輝 （天理大4年）
＜外野手＞
杉澤 龍（東北福祉大4年）
蛭間拓哉（早稲田大4年）
萩尾匡也（慶應義塾大4年）
森下翔太（中央大4年）
松下豪佑（武蔵大4年）
石毛大地（筑波大3年）
杉浦有祐（同志社大4年）