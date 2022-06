サンリオ原作・監修による鍋谷やかん「まいまいまいごえん」1巻が、本日6月3日に発売された。これを記念してYouTubeのKADOKAWAanimeチャンネルでは、ボカロP・かいりきベアの楽曲「カーニバルハッピー」を使用した“スペシャルMV”が公開されている。

「まいまいまいごえん」は、保育園の遠足でサンリオピューロランドに来た新米保育士・ユウが、ファンシーとホラーの入り混じる奇妙なテーマパーク・ゆぅろぴあに、子供たちとともに閉じ込められる“イノセントサスペンス”作品。ゆぅろぴあから脱出するにはアトラクションに挑戦して10枚のメダルを集める必要があり、不気味なマスコット・カエルタマゴに1日1枚のメダルを支払えない者は「ゲームオーバー」を迎える。同作はKADOKAWAのWebマンガサイト・ヤングエースUPで連載中。

(c)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L630256