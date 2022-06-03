8月12、13日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO」の出演アーティスト第3弾が発表された。
第3弾でラインナップに加わったのはSADFRANK、sumika、映秀。、奇妙礼太郎、Saucy Dog、田島貴男、東京スカパラダイスオーケストラ、BEGIN、ROTH BART BARON、SATURDAY MIDNIGHT SESSIONの計10組。また、ここまで発表されている計38組のアーティストの日割りもアナウンスされた。
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO
2022年8月12日（金）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / OAU / カネコアヤノ / Creepy Nuts / クリープハイプ / SADFRANK / ズーカラデル / SUPER BEAVER / ずっと真夜中でいいのに。 / sumika / TENDRE / 羊文学 / YOASOBI / and more
2022年8月13日（土）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
秋山黄色 / 映秀。 / 奇妙礼太郎 / King Gnu / Saucy Dog / 坂本慎太郎 / スガシカオ / 田島貴男 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 怒髪天 / NUMBER GIRL / Vaundy / ハルカミライ / BEGIN / BiSH / the pillows / 04 Limited Sazabys / フレデリック / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / milet / 緑黄色社会 / LOSALIOS / ROTH BART BARON / SATURDAY MIDNIGHT SESSION / and more