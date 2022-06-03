葦原大介原作による舞台「『ワールドトリガー the Stage』大規模侵攻編」のメインビジュアル、PVが公開された。

メインビジュアルには、総勢26人のキャストが結集。近界最大級の軍事強国アフトクラトルが仕掛ける大規模侵攻を迎え撃つボーダーの姿が描かれた。さらに声の出演として宇佐美栞役を茜屋日海夏、レプリカ・林藤匠役を鯨井康介が演じることも伝えられた。舞台「『ワールドトリガー the Stage』大規模侵攻編」は、8月5日から14日まで東京・品川プリンスホテルステラボール、19日から21日まで京都劇場で上演される。

「『ワールドトリガー the Stage』大規模侵攻編」

日程：2022年8月5日（金）～14日（日）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール



日程：2022年8月19日（金）～21日（日）

会場：京都府 京都劇場



料金：一般席8000円、プレミアムチケット1万1000円

スタッフ

原作：「ワールドトリガー」葦原大介（集英社「ジャンプSQ.」連載／ジャンプコミックス刊）

脚本・演出：中屋敷法仁

キャスト

空閑遊真：植田圭輔

三雲修：溝口琢矢

雨取千佳：其原有沙

迅悠一：高橋健介

木崎レイジ：田鶴翔吾

小南桐絵：浜浦彩乃

烏丸京介：田村心

太刀川慶：近藤頌利

出水公平：飯山裕太

風間蒼也：廣野凌大

歌川遼：奥野翼

菊地原士郎：宮尾颯

緑川駿：高橋陸人

嵐山准：小南光司

木虎藍：河内美里

三輪秀次：櫻井圭登

米屋陽介：鐘ヶ江洸

奈良坂透：結城伽寿也

古寺章平：佐藤志有

城戸正宗：早乙女じょうじ

ハイレイン：中村誠治郎

エネドラ：丸山龍星

ランバネイン：新井將

ヴィザ：根本正勝

ヒュース：阪本奨悟

ミラ：松葉朋実

声の出演

宇佐美栞：茜屋日海夏

レプリカ・林藤匠：鯨井康介

(c)葦原大介／集英社 (c) 『 ワールドトリガー the Stage』製作委員会