俳優の町田啓太、石丸幹二、檀れい、森マリアが出演する、映画『太陽とボレロ』（6月3日公開）のメイキング映像が公開された。本作は水谷豊監督作品第3弾となり、“クラシックのオーケストラ”を題材に音楽を愛する普通の人々の人間模様を描いている。

©2022「太陽とボレロ」製作委員会

（オススメ動画）
🎬町田啓太、シュー！を報道陣の前で実演　愛用しているアベンヌのアンバサダーに就任　「アベンヌ アンバサダー就任発表会」
https://youtu.be/hWf--IS3Z7w

🎬町田啓太、茶目っ気たっぷりの演技披露も不安げ…？　映画『太陽とボレロ』特別映像公開
https://youtu.be/ady0zpgbz7I

🎬町田啓太、トランペット練習「布団の中で」檀れいは演奏絶賛、水谷豊は甘い顔せず!?　映画『太陽とボレロ』東京プレミア
https://youtu.be/5nGjkbVwxJA

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi