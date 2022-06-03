俳優の町田啓太、石丸幹二、檀れい、森マリアが出演する、映画『太陽とボレロ』（6月3日公開）のメイキング映像が公開された。本作は水谷豊監督作品第3弾となり、“クラシックのオーケストラ”を題材に音楽を愛する普通の人々の人間模様を描いている。
©2022「太陽とボレロ」製作委員会
（オススメ動画）
🎬町田啓太、シュー！を報道陣の前で実演 愛用しているアベンヌのアンバサダーに就任 「アベンヌ アンバサダー就任発表会」
https://youtu.be/hWf--IS3Z7w
🎬町田啓太、茶目っ気たっぷりの演技披露も不安げ…？ 映画『太陽とボレロ』特別映像公開
https://youtu.be/ady0zpgbz7I
🎬町田啓太、トランペット練習「布団の中で」檀れいは演奏絶賛、水谷豊は甘い顔せず!? 映画『太陽とボレロ』東京プレミア
https://youtu.be/5nGjkbVwxJA
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi