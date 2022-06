伊織もえが表紙&巻頭グラビアを担当している『ヤングガンガンNo.12』が登場している。

伊織もえ

『ヤングガンガンNo.12』の表紙&巻頭グラビアは伊織もえが担当。美バスト際立つスポーティーグラビアになっているとのこと。

