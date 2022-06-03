お笑いコンビEXITが出演する、エースコック「スーパーカップ1.5倍」の新CM全4編が公開された。

【CMタイトル】
スーパーカップ1.5倍「1.5倍顔」編
スーパーカップ1.5倍「あごと肘」編
スーパーカップ1.5倍「1.5倍速」編
スーパーカップ1.5倍「ハッシュタグ」編

（オススメ動画）
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