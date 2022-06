明日6月3日(金)23:05より日本テレビ系音楽番組「MUSIC BLOOD」の「THE NEXT UP~次は君だよ~」内で放送されるKEN THE 390の男性グループプロジェクトコーナー「頑張れケンちゃん(仮)」の続報が発表された。

「頑張れケンちゃん(仮)」はKEN THE 390がオーディション番組の出演者のその後を追う企画。KEN THE 390は自身がトレーナーとして参加した「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」の脱落者の中から5人を選出し、新たなグループのプロデュースを行う。

まずはKEN THE 390がグループの候補者と面談をしながら、グループに加入する意思確認をする。今回登場する候補者は安江律久。安江は面談で「オーディション後はデビューしたいという思いがずっと捨てきれずにいました。そんなときにSKY-HIさんから一緒にやっていかないかとお誘いのメールをいただいていたのですが、同じくらいのタイミングで今回KEN THE 390さんからこのお話をいただいて、正直迷っています」と話すも、KEN THE 390による熱心な説得によってグループに加入することが決定する。

なお番組放送後にはバーティカルシアターアプリ「smash.」にてKEN THE 390と安江の面談の様子が未公開部分も含めて配信される。

日本テレビ系「MUSIC BLOOD」

2022年6月3日(金)23:05~23:35