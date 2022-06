すみっコフェイスがキュート♪ 『アジョリー』限定かごバッグ

『すみっコぐらし』と、大人女性に人気のブランド「a-jolie(アジョリー)」から限定のかごバッグが登場! 『すみっコぐらし かごバッグBOOK feat. a-jolie』が2022年6月3日(金)に3種同時発売となる。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

この度登場する『すみっコぐらし かごバッグBOOK feat. a-jolie』のラインナップは、とんかつver.、ねこver.、しろくまver.の3種類。すみっコフェイスがかわいい夏にぴったりなかごバッグは、今しか手に入らない限定デザイン!

リップマークの刺しゅうや、ブランドアイコンのサングラスをちりばめた裏地、リボンなど、アジョリーらしいディテールもたっぷり詰めまれている。

使いやすいサイズと絶妙な色使いで、持つだけで夏コーデのポイントになるアイテム。親子でおそろいにして持つのも楽しいアイテムだ。

さらに、『すみっコぐらし』10周年を記念した2022年だけの特別マガジン「すみっコぐらしmagazine」VOL.3が付いてくる!

今号はこれまでのテーマイラストを振り返る ”すみっコぐらしアートギャラリーpart 1” と、アジョリーの春夏の新作をチェックできる ”2022 SPRING/SUMMER a-jolie New Collection” を掲載。

この機会に、限定販売アイテムをゲットしよう♪

