INI木村柾哉 ハマっているものは“寝言アプリ”…!?「まだ言葉は発してない」

11人組グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「From INI」。毎週金曜深夜の2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。5月27日(金)の放送は、BE:FIRSTのJUNONさんとMANATOさんがゲスト出演。木村柾哉、許豊凡、後藤威尊との意外な共通点が見つかりました。

INIは、2021年11月3日にファーストシングル「A」でデビュー。2022年4月20日(水)にセカンドシングル「I」をリリースしました。

今回のゲストJUNONさんとMANATOさんが所属するBE:FIRSTは、INIと同日にデビューした7人組のダンス&ボーカルユニットです。5月18日(水)に、セカンドシングル『Bye-Good-Bye』をリリースしました。

2組は、4月17日(日)に開催された当番組のオンラインイベント「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI」で初共演。5月28日(土)と6月4日(土)には、「BE:FIRST TV」(日本テレビ)にINIがゲスト出演。お互いのデビュー曲を交換して披露する企画が放送されます。

今回、JUNONさんとMANATOさんは、番組後半の26時台に登場。この時間帯のパーソナリティを担当した木村柾哉、許豊凡、後藤威尊との共通点を探っていくと、焼肉や温泉・サウナが好きなこと、短パンで寝ている人が多いことがわかりました。さらに個人的に流行っているものについてのトークでは、この日いちばん盛り上がった場面がありました。

◆意外! 許豊凡&JUNONの共通点とは

木村:個人的に流行っているものはありますか?

JUNON:この間、中華鍋を買いまして。がっつり中華鍋で料理するのが……(笑)。

後藤:すっげ!

木村:中華鍋で料理!?

許:わかるわかる! 中華鍋じゃないと作れない料理ってめっちゃあるし、中華鍋だからこそ出せる味があるんです!

JUNON:野菜などもシャキシャキ(食感のまま)で食べられたり。

許:わかるわかるわかる! 野菜炒めとかは、フライパンではダメなの!

JUNON:全然違いますよね?

許:あと中華鍋はIHじゃなくて、絶対ガスコンロじゃないと……!

JUNON:そうなんですよね!

後藤:どこで共通してんねん!

MANATO:意外な(笑)。

JUNON:中華鍋、めっちゃいいですよ!

◆寝言録音アプリ経験者が、なんと2人も!

木村:ちなみに僕は、寝るときに寝言を音声録音することにハマっていますね。

後藤:ええーっ?!

JUNON:それ、やっていました! 高校生ぐらいのときに。

MANATO:やってるんだ!?

JUNON:(途中で)恥ずかしくなっちゃって、やめちゃいました(笑)。

木村:それを、今やっているっていうね……!

全員:(笑)。

許:何か面白いのあった?

木村:「ふぅん」「はぁ」とか言っているだけで、まだ言葉は発してない。

JUNON:録音するアプリがあるんですよね。

木村:そう! 1,500円くらいで買った。

MANATO:え? そのためだけにですか!?

全員:(笑)。

許:(木村は)「課金するほど需要あるのかな?」というアプリをたくさん入れています。

木村:そう。変なのをやりたくなっちゃうんだよね(笑)。僕のなかでは、これが流行っていますね。「いつか(寝言で)しゃべってくれないかな?」って思っている(笑)。

◇

なお、MANATOさんの流行っていることは「アーティストTシャツを探すこと」、後藤は「Netflixで『SPY×FAMILY』を観ること」、許は「自転車移動」でした。放送中には、予定にはなかったゲーム「ワードウルフ」で楽しむ時間もありました。

前半パートの25時台には、松田迅と佐野雄大が登場。松田と後藤とBE:FIRSTのSHUNTOさんの3人で焼肉を食べに行ったという報告もありました。

◇

この放送の「聴き逃し配信」は、 TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。

