DEAN FUJIOKA、新曲を第五人格日本大会プロリーグに書き下ろし

2022年7月13日に新シングル「Apple」をリリースするDEAN FUJIOKAが 「第五人格IJLプロリーグ」テーマソング「Be Alive」を書き下ろした。
『第五人格』は中華圏を中心に人気を博しているマルチプレイゲームで、現在ゲームだけでなくeスポーツとしても注目を集めている。6月4日に開幕する「第五人格プロリーグの日本版IJL（IdentityV Japan League）」の日本大会開幕に合わせて「Be Alive」がテーマソングとして起用される。
関連記事：DEAN FUJIOKAが語る、コロナ禍以降の”突然変異”
そして、本楽曲のプロモーションビデオの一部が、6月2日より複数の都内街頭ビジョンにて流れており、見つけた人は楽曲の一部もチェックできる。6月4日には、楽曲のデジタルリリースも予定されていると同時に、プロモーションビデオのフルサイズも公開予定になっている。
＜リリース情報＞
DEAN FUJIOKA
新曲「Be Alive」
第五人格IJLプロリーグテーマソング
配信日：2022年6月4日（土）
DEAN FUJIOKA
新シングル『Apple』
発売日：2022年7月13日（水）
https://www.deanfujioka.net/apple/
=収録曲=※全形態共通
1. Apple
2. Be Alive
3. Apple（Pandora Ver.）
4. Shelly（”Musical Transmute” Tour 2021 at LINE CUBE SHIBUYA, Tokyo, Japan, 2021.12.19）
5. Spin The Planet （”Musical Transmute” Tour 2021 at LINE CUBE SHIBUYA, Tokyo, Japan, 2021.12.19）
初回限定盤A（CD＋BD）
価格：5500円（税込）
品番：AZZS-129
初回限定盤B（CD＋DVD）
価格：5000円（税込）
品番：AZZS-130
通常盤（CD＋DVD）
価格：2800円（税込）
品番：AZZS-131
数量限定盤（CD＋DVD＋GOODS）
価格：8190円（税込）
品番：AZNT-67
※数量限定盤はアミューズ公式オンラインショップ「A!SMART」での数量限定販売
https://A-Sketch-Inc.lnk.to/DEAN_FUJIOKA_Apple_CDshop
通常盤DVD収録曲
「Apple」MV & メイキング
初回限定盤BD/DVD収録曲
=収録曲=
1. Neo Dimension
2. Take Over
3. Shelly
4. Made In JPN
5. Searching For The Ghost
6. Follow Me
7. Sayonara
8. One Last Sweet Talk
9. Sakura
10. Midnight Messenger - mabanua REMIX
11. Go The Distance - JP Ver.
12. Plan B
13. Echo
14. Accidental Poet
15. Legacy
16. Sukima
17. Missing Piece
18. Runaway
19. Spin The Planet
20. Permanent Vacation ～HITM Ver.～
21. History Maker 2021
22. My Dimension - Musical Transmute Ver.
オーディオコメンタリー付
DEAN FUJIOKA Official Site：http://www.deanfujioka.net