Official髭男dism、新EP収録の映像作品よりライブダイジェスト公開

Official髭男dismが、2022年6月22日にリリースする『ミックスナッツEP』の収録楽曲詳細を発表した。

先日配信リリースされたTVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌「ミックスナッツ」をはじめ、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌の「Anarchy」。そして8月26日に全国公開となる映画『異動辞令は音楽隊!』主題歌に書き下ろした新曲「Choral A」、同じく新曲の「破顔」の全4曲が収録される。

今回、映画『異動辞令は音楽隊!』にOfficial髭男dismが書き下ろした新曲「Choral A」は、Ba.Sax.楢﨑がかつて警察音楽隊でサックスを演奏していたことが強く後押しし、主題歌決定へとつながった。作詞・作曲も担当した楢﨑は「楽曲制作にあたってプレッシャーもありましたが、映画の内容と重なるように僕もたくさんの人に助けてもらいました。音楽隊に所属していた時の同僚と、今関わってくれている皆んなに心からの感謝を」と、警察音楽隊を描いた本作への強い思いを語った。

さらに、本作の収録楽曲情報と共に、CD+Blu-ray/CD+DVD盤に収録される2021年6月23日に開催された約1年3ヶ月ぶりとなる有観客公演「Official髭男dism Road to one - man tour 2021-2022」の、神奈川・ぴあアリーナMM公演のダイジェスト映像が公開された。CD+Blu-ray/CD+DVD盤には「I LOVE...」、「HELLO」、「Pretender」など計9曲が収録される。

2022年9月からはホールツアー「Official髭男dism SHOCKING NUTS TOUR」の開催も決定。9月28日のリンクステーションホール青森を皮切りに、9都市20公演を予定している。

<リリース情報>

Official髭男dism

先行配信「ミックスナッツ」

配信サイトURL

https://HGDN.lnk.to/Mixednuts

Official髭男dism「ミックスナッツ」

特設サイトURL

https://mixednuts.ponycanyon.co.jp

Official髭男dism

『ミックスナッツEP』

発売日:2022年06月22日(水)

■CD+Blu-ray/CD+DVD盤

品番:PCCA.06136/PCCA.06137

価格:3300円(税込)

■通常盤(CD Only)

品番:PCCA.06138

価格:1650円(税込)

配信サイトURL

https://HGDN.lnk.to/Mixednuts_ep_PR

CD収録内容:

映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌「Anarchy」、TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌「ミックスナッツ」を含む全4曲収録。

■DVD &Blu-ray収録内容

Official髭男dism Road to「one - man tour 2021-2022」

- selected from 2021.06.23 ぴあアリーナMM –

1. I LOVE...

2. HELLO

3. Pretender

4. Cry Baby

5. 旅は道連れ

6. FIRE GROUND

7. Stand By You

8. 宿命

9. Universe

特典映像: Behind The Scene from Official髭男dism Road to 「one - man tour 2021-2022」

CDショップ予約購入はこちら

https://hgdn.lnk.to/mixednuts_EP

<ライブ情報>

「Official髭男dism SHOCKING NUTS TOUR」

2022年9月28日(水)青森・リンクステーションホール青森

2022年9月29日(木)青森・リンクステーションホール青森

2022年10月13日(木)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年10月14日(金)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

2022年10月25日(火)東京・日本武道館

2022年10月26日(水)東京・日本武道館

2022年10月29日(土)東京・日本武道館

2022年10月30日(日)東京・日本武道館

2022年11月4日(金)大阪・フェスティバルホール

2022年11月5日(土)大阪・フェスティバルホール

2022年11月16日(水)北海道・旭川市民文化会館(大ホール)

2022年11月17日(木)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2022年11月28日(月)広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール

2022年11月29日(火)広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール

2022年12月6日(火)福岡サンパレス

2022年12月7日(水)福岡福岡サンパレス

2022年12月13日(火)富山・オーバード・ホール

2022年12月14日(水)富山・オーバード・ホール

2022年12月21日(水)宮城・仙台サンプラザホール

2022年12月22日(木)宮城・仙台サンプラザホール

料金:

指定席 8800円(税込)

指定親子席 大人8800円(税込)・こども4400円(税込)

■注意事項/備考

・3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料、お席が必要な場合は有料。

・購入枚数制限 指定席:1人2枚まで/指定親子席:1人4枚まで

・原則として電子チケットの対応となります。

・来場者全員がPlus member IDの取得と年齢登録が必要となります。

・チケットは全て「Official髭男dismアプリ」での発券となります。

・スマートホンをお持ちでないお客様は当日「特別対応窓口」にて身分証確認の上、ご入場いただきます。

※ただし、指定親子席こどものお客様は申込者の端末で同時入場いただけますので身分証確認は行いません。

■「指定親子席」注意事項

・ステージからの近さを保証する席ではございません。

・大人・こどもの組み合わせは自由です(大人のみ不可)。

・こどもチケットの対象は、小学生以下のお子様となります。

・入場時に年齢の判断ができる身分証明証のご提示をお願いする場合がございます。

・係員がご提示を求めた際にお持ちでない場合は、大人料金との差額をお支払いいただきます。

・「指定親子席」はオフィシャル先行までの取り扱いを予定しております。

・予定枚数に達し次第、受付終了とさせて頂きます。予めご了承下さい。

・親子席は着席指定となり、お掛けになったまま公演をご鑑賞いただくお席となります。

■新型コロナウィルス感染症に関する注意事項

・新型コロナウィルス感染症の著しい状況悪化、または行政の指導、規定変更などにより公演開催が困難な場合は止むを得ず公演中止の判断をする場合がございます。

・出演者、スタッフ一同感染症防止に最善を務めると共に、ご来場のお客様へはCOCOAアプリのインストール、不織布マスクの着用、検温、消毒のご協力を頂きます。

・当日の会場での検温結果によりご入場をお断りする場合がございます。

・体調不良、または濃厚接触者の可能性があり来場が困難となった場合、また運営側でご入場不可と判断させて頂いた場合でもチケットの払い戻しは行いません。

・各会場の規定に伴い同行者の方と1席以上開けてのご案内となる場合がございます。

Official髭男dism公式ホームページ:http://higedan.com