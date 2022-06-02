手塚治虫「ブラック・ジャック」を題材にした舞台「ミュージカル・ロマン『ブラック・ジャック 危険な賭け』─手塚治虫原作『ブラック・ジャック』より─」が、11月18日から12月7日にかけて全国6会場で実施される。

宝塚歌劇団月組による全国ツアー公演として上演される同作は「ブラック・ジャック」をオリジナル脚本で描いた作品。1994年に安寿ミラを中心とした花組によって上演され、好評を博した作品で、「ブラック・ジャック」の連載開始50周年イヤーのスタートとなる2022年11月に再演される。今回の公演ではブラック・ジャック役を月城かなとが演じる。

公演は11月18日から20日まで大阪・梅田芸術劇場 メインホール、23日に新潟・新潟県民会館、25日から27日まで千葉・市川市文化会館、29日に高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール、12月1日に広島・広島文化学園HBGホール、3日から7日まで福岡・福岡市民会館にて上演。

宝塚歌劇月組「ミュージカル・ロマン『ブラック・ジャック 危険な賭け』─手塚治虫原作『ブラック・ジャック』より─」

作・演出：正塚晴彦

主演：月城かなと、海乃美月

日程：2022年11月18日（金）～20日（日）

会場：大阪府 梅田芸術劇場 メインホール



日程：2022年11月23日（水・祝）

会場：新潟県 新潟県民会館



日程：2022年11月25日（金）～27日（日）

会場：千葉県 市川市文化会館



日程：2022年11月29日（火）

会場：高知県 高知県立県民文化ホール オレンジホール



日程：2022年12月1日（木）

会場：広島県 広島文化学園HBGホール



日程：2022年12月3日（土）～7日（水）

会場：福岡県 福岡市民会館