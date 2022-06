高橋優が9月17、18日に秋田・大館能代空港周辺ふれあい緑地で野外音楽フェス「秋田CARAVAN MUSIC FES 2022」を開催する。

「秋田CARAVAN MUSIC FES」は高橋が地元・秋田で2016年より開催している野外音楽フェス。新型コロナウイルス感染拡大の影響で過去2年は開催が見送られており、3年ぶりの開催となる。開催発表と同時に、川崎鷹也、FUNKY MONKEY BΛBY'S、KREVA、C&Kらの出演が発表された。高橋のオフィシャルファンクラブでは本日6月2日(木)12:00からチケットの先行予約を受け付ける。

高橋優 コメント

この2年間で、本当に様々なことが変化しましたね。

変化する世の中を見ているうちに、こちらの価値観まで変化していることに気付かされます。

「フェスを開催します」

この言葉は、今のあなたにはどのように受け取っていただけるでしょうか。あいも変わらず、音楽で秋田を元気にしたいと叫ぶ男がここにおります。

「会いたい」

という言葉にも様々な色がつくようになりました。今のあなたにはどんな色となって届くでしょうか。

色々あるけれど、芯から笑って会うことがもし出来たら、それはきっと嬉しいことですね。

変わり続ける世界の中で、今だからこそ見つけられるフェスの色があるのだと思いました。

あなたとぼくとで力を合わせることで、その日を迎えられると信じています。

秋田CARAVAN MUSIC FES2022

の開催をここに宣言致します。

今のあなたに会えますように。



高橋優

秋田CARAVAN MUSIC FES 2022

2022年9月17日(土)秋田県 大館能代空港周辺ふれあい緑地

OPEN 11:00 / START 13:00 / END 19:00(予定)

<出演者>

白神STAGE:高橋優 / 川崎鷹也 / FUNKY MONKEY BΛBY'S / and more

鳥海STAGE:ずま(虹色侍) / どぶろっく / りんごちゃん



2022年9月18日(日)秋田県 大館能代空港周辺ふれあい緑地

OPEN 11:00 / START 13:00 / END 19:00(予定)

<出演者>

白神STAGE:高橋優 / KREVA / C&K / and more

鳥海STAGE:COWCOW / トータルテンボス / 松浦航大