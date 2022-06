8月6、7、11、12、13日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」の出演アーティストが追加発表された。

このたび出演が発表されたのは、6日の宮本浩次、ヤユヨ、7日の東京スカパラダイスオーケストラ、Nulbarich、ハルカミライ、PEOPLE 1、11日のストレイテナー、BUMP OF CHICKEN、12日のcoldrain、モーニング娘。'22、13日のgo!go!vanillas、ハンブレッダーズの12組。これで135組の全出演アーティストが出そろった。アプリ・Jフェスでは6月6日16:00までチケットの第3次先行予約を受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022

2022年8月6日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

秋山黄色 / [Alexandros] / おいしくるメロンパン / ORANGE RANGE / クリープハイプ / Saucy Dog / SHE'S / the shes gone / SIRUP / SUPER BEAVER / 須田景凪 / NEE / Vaundy / 羊文学 / BRADIO / マカロニえんぴつ / Mrs. GREEN APPLE / 宮本浩次 / め組 / ももいろクローバーZ / yama / ヤユヨ / YOASOBI / Lucky Kilimanjaro / reGretGirl / 緑黄色社会 / Reol



2022年8月7日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

あいみょん / iri / HY / Awesome City Club / KANA-BOON / King Gnu / ゲスの極み乙女。 / THE KEBABS / ズーカラデル / 四星球 / TETORA / 東京スカパラダイスオーケストラ / なきごと / Nulbarich / Novelbright / ハルカミライ / Hump Back / PEOPLE 1 / ビッケブランカ / BiSH / フジファブリック / フレデリック / My Hair is Bad / マルシィ / MAN WITH A MISSION / milet / miwa



2022年8月11日(木・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

雨のパレード / indigo la End / Awich / KICK THE CAN CREW / キュウソネコカミ / 9mm Parabellum Bullet / Creepy Nuts / KREVA / シシド・カフカ directs el tempo / (sic)boy / スキマスイッチ / ストレイテナー / sumika / This is LAST / Tempalay / 10-FEET / NUMBER GIRL / THE BACK HORN / BUMP OF CHICKEN / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / 変態紳士クラブ / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / 優里 / 夜の本気ダンス / ROTTENGRAFFTY



2022年8月12日(金)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ACIDMAN / アンジュルム / androp / UVERworld / WONK / 打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / きゃりーぱみゅぱみゅ / coldrain / Cocco / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / 女王蜂 / -真天地開闢集団-ジグザグ / SKY-HI / HYDE / PassCode / バックドロップシンデレラ / BE:FIRST / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / HEY-SMITH / Base Ball Bear / モーニング娘。'22 / Lenny code fiction / ONE OK ROCK



2022年8月13日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

神はサイコロを振らない / KALMA / 関ジャニ∞ / KEYTALK / Kroi / 桑田佳祐 / go!go!vanillas / kobore / サイダーガール / 櫻坂46 / サンボマスター / ジェニーハイ / SCANDAL / 鈴木愛理 / Chilli Beans. / DISH// / TOTALFAT / ねぐせ。 / ネクライトーキー / ハンブレッダーズ / BIGMAMA / ポルカドットスティングレイ / Mr.ふぉるて / MONGOL800 / ヤバイTシャツ屋さん / RAISE A SUILEN / WANIMA