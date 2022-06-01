【NPB】プロ野球歴代シーズン防御率ランキング1～5位。佐々木朗希らは食い…

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プロ野球は今季投手の活躍が際立っている。セ・リーグでは、阪神タイガースの青柳晃洋投手、西勇輝投手がそれぞれ防御率1点台の活躍。パ・リーグでも、オリックス・バファローズの山岡泰輔投手と、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手が1点台前半の数字をキープしている。
シーズン最優秀防御率の座を争う彼らだが、歴代で見たときに、彼らの数字はシーズン記録としては、いったいどの位置につけているのだろうか。ここでは、2リーグ制以降のシーズン防御率ランキングを紹介する。
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5位 田中将大（楽天・2011年） 防御率1.272
投打：右投右打
身長／体重：188cm／97kg
生年月日：1988年11月1日
経歴：駒大苫小牧高
田中将大が、伝説の2013年を上回る数字を残したのが2011年だ。
同年は、最多勝（19勝）、最優秀防御率、最優秀投手（現最高勝率・勝率.792）に加え、完投（14）、完封（6）、投球回（226回1/3）、でもリーグトップの数字。奪三振（241）も、ダルビッシュ有に次ぐ2位の数字だった。
防御率1.272は、1リーグ制時代を含むと歴代26位となっている。
4位 村山実（阪神・1962年） 防御率1.20
投打：右投右打
身長／体重：175cm／83kg
生年月日：1936年12月10日
経歴：住友工 - 関西大
4位には、1962年シーズンの村山実がランクイン。全身を使い闘志をむき出しにして投げる「ザトペック投法」で鳴らし、“二代目ミスタータイガース”としても知られる（初代は藤村富美男）。1リーグ制時代を含むと、歴代25位の数字だ。
この年の村山は、57試合（366回1/3）を投げ、25勝14敗、23完投6完封、265奪三振の成績で、チームの2リーグ制以降初となる優勝に貢献し、自身はリーグMVPに輝いた。
3位 村山実（阪神・1959年） 防御率1.19
投打：右投右打
身長／体重：175cm／83kg
生年月日：1936年12月10日
経歴：住友工 - 関西大
3位につけたのは、村山実のルーキーイヤーである1959年シーズン。1リーグ制時代を含むと、歴代22位となる。
この年は、54試合（295回1/3）に登板し、18勝10敗、19完投7完封、294奪三振の成績を残し、1年目から沢村栄治賞を受賞する大活躍。しかし、同年は本塁打王を獲得した桑田武もいたために、新人王の受賞は逃している。
2位 稲尾和久（西鉄・1956年） 防御率1.06
投打：右投右打
身長／体重：180cm／80kg
生年月日：1937年6月10日
経歴：別府緑ヶ丘高
2位は、1956年に稲尾和久が高卒1年目で記録した防御率1.06。これはシーズン防御率のパ・リーグ記録となっている。1リーグ制時代を含むと、歴代16位。
ルーキーイヤーから抜群の成績を残した稲尾。シーズン序盤は救援として起用されるなど、登板61試合のうち先発は22試合だった。同年は262回1/3を投げ、21勝6敗、6完投3完封、182奪三振で、チームのリーグ優勝、日本一に大きく貢献。日本シリーズでも3勝を挙げ、新人王にも選出されている。
1位 村山実（阪神・1970年） 防御率0.98
投打：右投右打
身長／体重：175cm／83kg
生年月日：1936年12月10日
経歴：住友工 - 関西大
2リーグ制となって以降、唯一の規定防御率0点台を達成したのが、1970年の村山実だ。
33歳にして「選手兼監督」として臨んだ1年目のシーズン。数種類のフォークを操り、156イニングを投げて、失点はわずかに18（自責点は17）。最優秀防御率に加え、勝率.824で自身初の最高勝率のタイトルも獲得した。また、監督としても、「ON」擁する巨人にわずか2ゲーム差に迫る勝率.611を記録している。
同年の成績は、25試合（156回）、14勝3敗、7完投5完封、118奪三振。防御率0.98は、もちろんセ・リーグ記録。1リーグ制時代を含むと、歴代10位となる。
1リーグ制時代含むランキング
1位 藤本英雄（巨人・1943年） 0.73（432回2/3）
2位 景浦将（タイガース・1936年秋） 0.79（57回）
3位 沢村栄治（巨人・1937年春） 0.81（244回）
4位 野口二郎（大洋・1941年） 0.88（338回）
5位 林安夫（朝日・1943年） 0.887（294回）
6位 森弘太郎（阪急・1941年） 0.889（333回1/3）
7位 野口二郎（翼・1940年） 0.930（387回）
8位 景浦将（タイガース・1937年春） 0.931（106回1/3）
9位 須田博（巨人・1940年） 0.97（436回）
10位 村山実（阪神・1970年） 0.980（156回）
11位 村松幸雄（名古屋・1941年） 0.981（210回2/3）
12位 林安夫（朝日・1942年） 1.01（541回1/3）
13位 スタルヒン（巨人・1938年秋） 1.045（197回2/3）
14位 沢村栄治（巨人・1936年秋） 1.050（120回1/3）
15位 若林忠志（阪神・1943年） 1.0600（415回2/3）
16位 稲尾和久（西鉄・1956年） 1.0608（262回1/3）
17位 若林忠志（タイガース・1939年） 1.09（330回）
18位 須田博（巨人・1942年） 1.11（306回1/3）
19位 神田武夫（南海・1942年） 1.14（372回）
20位 石丸進一（名古屋・1943年） 1.15（311回1/3）
21位 広瀬習一（巨人・1942年） 1.1851（242回2/3）
22位 村山実（阪神・1959年） 1.1858（295回1/3）
23位 野口二郎（大洋・1942年） 1.193（527回1/3）
24位 須田博（巨人・1941年） 1.200（150回）
25位 村山実（阪神・1962年） 1.201（366回1/3）
26位 田中将大（楽天・2011年） 1.272（226回1/3）
27位 田中将大（楽天・2013年） 1.273（212回）
28位 森弘太郎（阪急・1940年） 1.29（377回1/3）
29位 金田正一（国鉄・1958年） 1.297（332回1/3）
30位 藤村富美男（タイガース・1937年春） 1.301（55回1/3）
31位 森弘太郎（阪急・1942年） 1.31（369回1/3）
32位 別所毅彦（巨人・1955年） 1.33（312回）
33位 島原幸雄（西鉄・1956年） 1.35（373回2/3）
34位 稲尾和久（西鉄・1957年） 1.37（373回2/3）
35位 野口正明（名古屋・1943年） 1.38（170回）
36位 杉下茂（中日・1954年） 1.386（395回1/3）
37位 堀内恒夫（巨人・1966年） 1.392（181回）
38位 山本由伸（オリックス・2021年） 1.394（193回2/3）
39位 権藤正利（阪神・1967年） 1.400（135回）
40位 杉浦忠（南海・1959年） 1.403（371回1/3）
41位 石田光彦（阪急・1936年秋） 1.406（127回2/3）
42位 前川八郎（巨人・1936年秋） 1.411（51回1/3）
43位 三富恒雄（大洋・1942年） 1.412（222回1/3）
44位 稲尾和久（西鉄・1958年） 1.42（373回）
45位 ダルビッシュ有（日本ハム・2011年） 1.435（232回）
46位 石川克彦（中日・1955年） 1.444（217回2/3）
47位 渡辺省三（阪神・1956年） 1.448（260回1/3）
48位 野口二郎（西鉄・1943年） 1.449（385回）
49位 若林忠志（阪神・1941年） 1.453（321回2/3）
50位 堀内庄（巨人・1956年） 1.46（190回2/3）
51位 西村幸生（タイガース・1937年秋） 1.475（182回1/3）
52位 河村章（名古屋・1941年） 1.478（213回）
（以上、規定以上・防御率1.50以下の選手一覧）