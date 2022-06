天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会・2回戦の29試合が1日に行われた。

明治安田生命J1リーグで最下位に沈むヴィッセル神戸は、富山県代表のJ3カターレ富山と対戦。前半にミスから2失点を喫する苦しい展開となったが、61分に途中投入された大迫勇也が70分に同点ゴールを記録する。同じく途中出場の佐々木大樹が89分に試合を振り出しに戻すと、後半アディショナルタイム1分に大迫が逆転ゴールをマーク。J1の意地を見せて3-2の大逆転勝利を収めた。神戸は3回戦で、延長戦の末に水戸ホーリーホックを下したレノファ山口FCと対戦する。

ガンバ大阪は岐阜県代表のFC岐阜(J3)と対戦。開始14分で2点を先行されるが、21分にウェリントン・シウバが1点を返し、47分に奥野耕平が試合を振り出しに戻す。延長戦に突入すると、パトリックと藤春廣輝がネットを揺らして4-2で逆転勝利した。

川崎フロンターレは札幌大学と対戦。公式戦デビューを飾った永長鷹虎がプロ初ゴールを挙げるなど、5-0の快勝で2回戦を突破した。

J1で首位に立つ横浜F・マリノスは、鈴鹿ポイントゲッターズ(JFL)と対戦。西村拓真、小池裕太、レオ・セアラに得点が生まれ、3-0の快勝で3回戦に進出した。なお、鈴鹿の三浦知良はケガのためメンバーから外れた。

J2首位のベガルタ仙台は、アマチュアシードのHonda FCと対戦。13分に先制を許したものの、中山仁斗と加藤千尋のゴールで前半のうちに逆転する。後半はHondaに押し込まれるかなり苦しい展開となったが、逃げ切りに成功して2-1で勝利した。

筑波大学と対戦した柏レイソルは、59分に高橋祐治が敵陣中央から豪快なミドルシュートを突き刺して先制。このゴラッソが決勝点となり、3回戦にコマを進めた。

先月30日に平岡宏章前監督との契約を解除した清水エスパルスは、篠田善之暫定監督の初戦で周南公立大学と対戦した。ディサロ燦シルヴァーノがハットトリックを達成すると、チアゴ・サンタナと中山克広も2ゴールずつ記録。終盤にはオウンゴールで1点を加え、8-0の大勝を収めた。

J1リーグで勝利から遠ざかっている浦和レッズは、福島県代表のJ3福島ユナイテッドFCと対戦。47分に明本考浩が決勝点を挙げて1-0で勝利し、公式戦7試合ぶりの白星を収めた。

2回戦の試合結果と残り3試合の対戦カード、3回戦の対戦カードは以下の通り。

◆■2回戦・試合結果

▼6月1日(水)

川崎フロンターレ 5-0 札幌大学(北海道)

東京ヴェルディ 2-1 ブラウブリッツ秋田

湘南ベルマーレ 3-0 ヴェルフェ矢板(栃木県)

ジュビロ磐田 5-2 松本山雅FC(長野県)

アビスパ福岡 3-0 沖縄SV(沖縄県)

FC町田ゼルビア 1-3 いわてグルージャ盛岡

V・ファーレン長崎 1-0 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県)

鹿島アントラーズ 2-1 新潟医療福祉大学(新潟県)

FC琉球 1-4 大宮アルディージャ

ガンバ大阪 4-2 FC岐阜(岐阜県)

大分トリニータ 3-0 FC神楽しまね(島根県)

名古屋グランパス 2-0 同志社大学(京都府)

ジェフユナイテッド千葉 1-2 ツエーゲン金沢

セレッソ大阪 3-1 関西大学(大阪府)

ベガルタ仙台 2-1 Honda FC(アマチュアシード)

横浜F・マリノス 3-0 鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県)

ファジアーノ岡山 0-1 栃木SC

清水エスパルス 8-0 周南公立大学(山口県)

京都サンガF.C. 3-1 高知ユナイテッドSC(高知県)

サガン鳥栖 1-0 ヴェルスパ大分(大分県)

アルビレックス新潟 1-4 ロアッソ熊本

ヴァンフォーレ甲府 5-1 環太平洋大学(岡山県)

ヴィッセル神戸 3-2 カターレ富山(富山県)

水戸ホーリーホック 1-2 レノファ山口FC

柏レイソル 1-0 筑波大学(茨城県)

徳島ヴォルティス 2-1 福山シティFC(広島県)

浦和レッズ 1-0 福島ユナイテッドFC(福島県)

モンテディオ山形 1-3 ザスパクサツ群馬

サンフレッチェ広島 2-0 ホンダロックSC(宮崎県)

◆■2回戦・今後の対戦カード

▼6月8日(水)

18:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 桐蔭横浜大学(神奈川県)

19:00 FC東京 vs 富士大学(岩手県)

19:00 横浜FC vs ソニー仙台FC(宮城県)

◆■3回戦

※6月22日(予備日:6月29日)開催

川崎F vs 東京V

湘南 vs 磐田

福岡 vs 岩手

FC東京or富士大 vs 長崎

鹿島 vs 大宮

G大阪 vs 大分

名古屋 vs 金沢

C大阪 vs 仙台

横浜FM vs 栃木

清水 vs 京都

鳥栖 vs 熊本

札幌or桐蔭横浜大 vs 甲府

神戸 vs 山口

柏 vs 徳島

浦和 vs 群馬

広島 vs 横浜FCorソニー