TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」のキービジュアルと放送情報が公開された。

「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」は世界各地を巡り、歌や音楽で安らぎをもたらす異色の航空団・ルミナスウィッチーズの活躍を描く、「ワールドウィッチーズ」シリーズの新作。キービジュアルには9人の少女たちが青空に飛び立つ姿が描かれた。またアニメは7月3日よりAT-X、TOKYO MX、テレビ愛知、サンテレビ、KBS京都、BS日テレにて放送されることも発表。dアニメストアでは7月3日より毎週日曜23時半から地上波先行および最速配信されることが決定した。

TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」

放送情報

AT-X：2022年7月3日（日）より毎週日曜日21:00～21:30（※リピート放送毎週水曜日28:30～毎週日曜時6:00～）

TOKYO MX：2022年7月3日（日）より毎週日曜日24:30～25:00

テレビ愛知：2022年7月4日（月）より毎週月曜日25:30～26:00

サンテレビ：2022年7月3日（日）より毎週日曜日24:45～25:15

KBS京都：2022年7月3日（日）より毎週日曜日24:30～25:00

BS日テレ：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:00～24:30

配信情報

dアニメストアにて2022年7月3日（日）より毎週日曜日23:00～地上波先行・ 最速配信

その他サイトも順次配信予定

スタッフ

原作：島田フミカネ＆Projekt World Witches

監督：佐伯昭志

副監督：春藤佳奈

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン：潮月一也

使い魔デザイン：大高美奈

色彩設計：日比野仁

撮影監督：江上怜

編集：松原理恵

音響監督：長崎行男

音楽プロデューサー：若林豪

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：シャフト

製作：連盟空軍航空魔法音楽隊2021

キャスト

ヴァージニア・ロバートソン：鳴海まい

渋谷いのり：細川美菜子

リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ：藍本あみ

アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー：真宮涼

エレオノール・ジョヴァンナ・ガション：都月彩楓

マリア・マグダレーネ・ディートリヒ：古仲可奈

マナイア・マタワウラ・ハト：結木美咲

シルヴィ・カリエッロ：吉北梨乃

ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード：豆咲りお

グレイス・メイトランド・スチュワード：小松未可子

(c)2021 島田フミカネ・KADOKAWA／連盟空軍航空魔法音楽隊