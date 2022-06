ASH DA HEROがメジャー1stフルアルバム発売、全国ツアー開催

ASH DA HEROが、Purple One Star移籍第一弾1stフルアルバム『Genesis』を2022年8月31日に発売。また、2022年9月より全国ツアーを開催する。

同バンドは、Vo.ASHによるソロプロジェクトを完結させ、2021年9月より新バンド”ASH DA HERO”としての活動をスタート。結成から11か月でバンダイナムコミュージックライブ内のレーベルPurple One Starより8月31日にデビューが決定した。

関連記事:ODD Foot Works、水曜日のカンパネラを迎えたチルでライブ感溢れる一夜

メジャー1stフルアルバムとなる『Genesis』は、ASH DA HEROのライブそのものをこの1枚に凝縮。聴く者をライブ会場にいる錯覚を引き起こさせるような”今”のASH DA HEROを象徴する全12曲が収録されている。

「Genesis=創世記」は、新たな音楽の歴史を刻む象徴的な作品としてタイトルが名付けられた。Vo.ASHのラップとボーカル、Gt.Narukazeのテクニカルなギター、Ba.Satoの重圧かつ踊るようなベース、Dr.WANIの圧倒的パワーとテクニカルなドラム、DJ.Dahlsimのスクラッチテク、個性的な5つの感性とテクニックが、バンド全体のシナジーを高めたミクスチャーロックが体現されている。

7月29日にはリード曲となる「Merry Go Round」を先行配信。また、メジャー1stフルアルバムを引っ提げてのツアー、「ASH DA HERO LIVE TOUR 2022 ”Genesis”」も開催する。9月3日の千葉LOOKを皮切りに、10月29日のZepp DiverCity(TOKYO)まで全9公演のツアーになっている。

<リリース情報>

ASH DA HERO

メジャー1stフルアルバム『Genesis』

発売日:2022年8月31日(水)

【初回生産限定盤】

価格:5500円(税込)

品番:LAPS-35014

仕様:CD+Blu-ray、豪華ブックレット付属

【通常盤】

価格:3900円(税込)

品番:LAPS-5014

仕様:CD

予約リンク

https://lnk.to/ADH_Genesis

=CD収録曲=

1. Genesis

2. New Revolution

3. Merry Go Round

4. Dead or Alive

5. Avengers

6. エゴイスト

7. Rain on the roof

8. レーゾンデートル

9. Just do it

10. WARAWARA

11. Remember

12. 世界をぶん殴れ

【Blu-ray収録内容】

※初回生産限定盤のみ

ドキュメンタリー映像収録予定

ASH DA HERO

デジタルリリース「Merry Go Round」

配信日:2022年7月29日(金)

<ライブ情報>

「ASH DA HERO LIVE TOUR 2022 ”Genesis”」

2022年9月3日(土)千葉LOOK

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年9月11日(日)埼玉・HEVENS ROCK さいたま新都心VJ-3

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年9月17日(土)横浜・F.A.D YOKOHAMA

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月1日(土)名古屋・DIAMOND HALL

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月2日(日)静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月15日(土)広島・SECOND CRUTCH

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月16日(日)大阪・BIGCAT

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

2022年10月22日(土)仙台・CLUB JUNK BOX

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

【ファイナル】

2022年10月29日(土)東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

チケット情報:

6月1日(水)〜6月12日(日)Circle A 会員先行受付

6月13日(月)〜6月20日(月)ローチケプレリクエスト先行

6月21日(火)〜6月27日(月)ローチケプレリクエスト先行2次先行

7月29日(金)一般発売

https://ashdahero.com/contents/9888

ASH DA HERO Official HP:https://ashdahero.com/