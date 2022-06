Aile The Shota「SKY-HIというアーティストの説得力・存在感みたいなものの凄さに…」現在の交流を明かす

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。“プロフェッショナルの素顔に迫る”をテーマに、各界で活躍されている素敵な方をゲストに迎えて話を伺うコーナー「Blue Ocean Professional supported by あきゅらいず」。5月30日(月)のゲストは、アーティストのAile The Shota(アイル ザ ショウタ)さん。今回の放送では、デビューから現在を振り返り、自身の人生に影響を与えた人物について語ってくれました。Aile The Shota さんは2022年1月、SKY-HIさん主宰のマネジメント&レーベル「BMSG」からデビュー。「Blue Ocean」が1月に実施した「みんなで決める! Blue Ocean的 次くるアーティスト2022!」ではベスト5にランクインしました。5月11日(水)には、セカンドデジタルシングル「IMA」をリリースしています。住吉:デビュー間もないAile The Shotaさんが、「みんなで決める! Blue Ocean的 次くるアーティスト2022!」でランクインされました。Aile The Shotaさんご本人がSNSですぐにリアクションしてくださって、その節はありがとうございました!Aile The Shota:こちらこそです。住吉:どうやって気付いたのですか?Aile The Shota:ファンの方のツイートですぐに気付きました。住吉:うれしい! コロナ禍でのデビューということもあり、ファンとのつながりという面でも大変だったのかなと思います。デビューから5ヵ月、手ごたえや変化はありますか?Aile The Shota:5ヵ月とは思えないスピードで走り抜けている感じです。そのなかでいろんな人と出会ったり、作品もけっこう作らせていただきました。刺激を受けまくって、常に成長を実感しながら進めている感じがあります。住吉:いいですね。コロナ禍ですし、一つひとつの出会いを噛みしめられているのかもしれないですね。Aile The Shota:初めてお客さんの前で歌ったときは「本当にいる!」って反応を感じましたね(笑)。住吉:そうだよねえ(笑)。音楽家として大先輩であるSKY-HIさんから学ぶことも多いですか?Aile The Shota:そうですね。あと、いろんな場所へ遊びに連れていってもらっています。ライブとかに行ったとき、SKY-HIというアーティストの説得力とか存在感みたいなものの凄さを最近また感じる機会が多いですね。住吉:アドバイスを伝えてくれたりするのですか?Aile The Shota:2人でお話しているときに、「Shotaはなんとかなるよ」って言われたのをめちゃくちゃ覚えています(笑)。よく「好きにやっていいよ」と言ってくださるので、わがままに、好きにやらせてもらっています(笑)。住吉:それだけの才能がある原石ということで、見守っている感じなんでしょうね。Aile The Shota:ありがたいです。僕が作った曲もめちゃくちゃ褒めてくれます。住吉:素敵!住吉:このコーナーでは、ゲストの転機を伺っているんですね。Shotaさんにとって、デビューはすごく大きな転機だと思いますが、振り返って思い浮かぶ出来事はありますか?Aile The Shota:大学のときにダンスを始めたのですが、そのダンスサークルで親友と出会ったことが転機ですかね。その友だちのおかげで、今の僕の音楽に対する価値観みたいなものが作り上げられたのかなと思います。僕の“音楽の幅”みたいな、“根”を良くしてくれたと思っています。住吉:その方のほうが、音楽に詳しかった?Aile The Shota:そうですね。彼は高校ぐらいのときからダンスをやっていて、すごく音楽が好きな奴です(笑)。彼から受けた影響はけっこう大きいなと思います。住吉:そのお友だちは音楽のプロになられたのですか?Aile The Shota:音楽はやっていないんですけど、常に好きな音楽はシェアし合っていますね。ずっと親友でいてくれています。住吉:自分の近くにいる家族や親友は大事ですよね。Aile The Shota:そうですね。救われるところが多いし、今の僕を作り上げてくれた存在だと思っています。住吉:5月に「IMA」をリリースされましたが、作詞と作曲をご自身が手掛けているんですよね?Aile The Shota:はい。住吉:「一切の妥協なしでこだわり抜いた」というコメントも出ておりますが、どうでしたか?Aile The Shota:ものすごく速い流れのなかで、「現状でしか書けない歌詞だな」と思っています。そこに関して妥協なくというか、「この言葉じゃなきゃだめだな」というのを探し続けました。今まで作った曲のなかで一番感情がこもった、今の自分の気持ちを素直に書いた曲になっています。住吉:新作のEPのリリースが7月6日(水)に決定したそうですね。タイトルはまだ決まっていない感じですか?Aile The Shota:そうですね。まだ発表していないです。住吉:どんな感じのEPになりそうですか?Aile The Shota:4曲構成です。コンセプトを決めて作ったわけではないのですが、流れで聴いたらめちゃくちゃ整っていますね。すごくいいEPになったなと思います。住吉:曲はもう決まっているんですね!Aile The Shota:もう出来上がっています。住吉:おお~! みなさんも、ぜひご期待ください! Aile The Shotaさんが出演されるフェスの詳細や新作EPの情報などは、Aile The ShotaさんのオフィシャルWebサイトをご覧ください。Aile The Shota:ありがとうございます。住吉:「次くるアーティスト」に出てきたということは、“Blue Oceanファミリー”だと勝手に思っておりますので(笑)。Aile The Shota:いいんですか!? こちらこそよろしくお願いします(笑)!住吉:ぜひ、またいらしてください!<番組概要>番組名:Blue Ocean放送日時:毎週月~金曜9:00~11:00パーソナリティ:住吉美紀番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/bo/特設サイト:https://www.tfm.co.jp/bo/aky/