可愛すぎて割れない…！ 『サンリオキャラクターズ　キャラパキ』9月発売！

バンダイ キャンディ事業部では、シリーズ累計出荷数9000万個を突破したお菓子「キャラパキ」シリーズと、サンリオのキャラクターたちがコラボレーションした商品として、『サンリオキャラクターズ キャラパキ』の商品化が決定した。

「キャラパキシリーズ」は、2017年に発売を開始したバンダイオリジナル菓子。板型チョコレートをパキパキ割ってホワイトチョコを型抜く、楽しい ”遊び” 要素が詰まったお菓子だ。

そんな「キャラパキ」と、サンリオが展開するサンリオキャラクターたちとの初のコラボレーションが実現!

人気キャラクター「ハローキティ」をはじめ、「シナモロール」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「リトルツインスターズ」「ハンギョドン」の全8キャラクター展開で、どれが出るかは開けてからのお楽しみ。

板チョコも、シリーズ初となるブルーベリー味を加えた、イチゴ味・ホワイトチョコ・パフ入りチョコの4色4味構成となっており、キャラクターごとに背景デザインも大きく異なっているため、それぞれの世界観と可愛さが凝縮した仕上がりとなっている。

『サンリオキャラクターズ キャラパキ』は、2022年9月より全国量販店のお菓子売り場等で販売予定だ。

さらに、本商品の商品化を記念し、バンダイのキャンディ公式Twitterにてプレゼントキャンペーンも同時開催! 「サンリオキャラクターズ キャラパキ」1BOX(14個入)が、抽選で合計100名に当たる豪華キャンペーンとなっている。こちらもあわせてチェック♪

