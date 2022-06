春場ねぎ原作による映画「五等分の花嫁」とピザハットのコラボキャンペーンが、本日6月1日から7月3日まで開催される。

期間中、ピザハットの公式Twitter(@Pizza_Hut_Japan)では、キャンペーンガールの衣装を着用する五つ子の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを抽選でプレゼント。またピザハットオンライン・オーダーアプリでは先着で「五等分の花嫁」の描き下ろしイラストを使用した「オリジナルMY BOX」入りの商品が購入できるほか、抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンも行われる。さらに神田店のデリバリーバイクが、映画「五等分の花嫁」オリジナルデザインにラッピングされた特別仕様となる。

(c) PIZZA HUT JAPAN LTD. All Rights Reserved. (c)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会