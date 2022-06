8月27日に新潟・HARD OFF ECOスタジアム新潟でライブイベント「音楽と髭達 2022-My Home Town-」が開催される。

「音楽と髭達」は2020年以降、コロナ禍の影響によって開催が見送られたため、今回約3年ぶりに実施されることとなったライブイベント。出演者にはKing Gnu、郷ひろみ、SUPER BEAVER、sumika、Vaundy、BE:FIRST、My Hair is Bad、MAN WITH A MISSION、WANIMAの9組がラインナップされた。

音楽と髭達 2022-My Home Town-

2022年8月27日(土)新潟県 HARD OFF ECOスタジアム新潟

<出演者>

King Gnu / 郷ひろみ / SUPER BEAVER / sumika / Vaundy / BE:FIRST / My Hair is Bad / MAN WITH A MISSION / WANIMA