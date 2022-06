BIGMAMAが6月19日に東京・八王子Match Voxでワンマンライブ「Swear by My Name ~宣誓、我々BIGMAMA一同は~」を開催する。

BIGMAMAは母の日である5月8日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)でワンマンライブ「8+8 16th ANNIVERSARY」を開催。1部、2部で計45曲を熱演し、現在の充実ぶりを届けた。父の日である6月19日のライブは、これからの決意表明と新たな発表を行う場として企画されたもの。会場にはバンドの始まりの地ともいえる八王子Match Voxが選ばれた。

BIGMAMAのオフィシャルモバイルサイトでは会員を対象としたチケット先行抽選予約を明日6月2日12:00から5日23:59まで受け付ける。一般販売はイープラスで6月12日10:00にスタートする。

Swear by My Name ~宣誓、我々BIGMAMA一同は~

2022年6月19日(日)東京都 八王子Match Vox