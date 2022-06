THA BLUE HERBが結成25周年を記念した全国ツアーを9月から10月にかけて開催する。

今回のツアーは沖縄、福岡、広島、大阪、愛知、石川、京都、東京、宮城、北海道・札幌、北海道・北見の全11公演を予定。チケットは2020年6月6日に行われた配信ライブ「CAN YOU SEE THE FUTURE?」を収録したDVD付きチケットと通常チケットの2種類が用意されており、イープラスでは本日6月1日から先行予約を受け付けている。

THA BLUE HERB RECORDINGS コメント

札幌のTHA BLUE HERBです。



我々は今年で結成25周年を迎えました。長年に渡る多くの理解とサポート、ありがとうございます。昨年の24周年は地元札幌から24時間生配信を行いましたが、今年は沖縄から北海道へ、直接体を運び、秋の列島を北上していく結成25周年記念ツアーを敢行します。



25年、世界も社会も色々な移り変わりがあり、我々もまた変わり続け、そして変わらないものとは何か、今も確かめ続けております。永遠に変わらないその時々に創った楽曲達を携え、混ぜ込み、2022年現在のセットで鳴らしに行きます。最近の俺等のライブを観てくれた人には明白ですが、俺等ぶっちぎりで更新を続けております。昔凄かったとかじゃない、現在進行形のTHA BLUE HERBの音と言葉を存分に楽しんでもらうため、さらにしっかり準備して皆の前に戻ります。



そして、このツアーにはコロナ禍でしばらく行けていない、会えていない街も多く含まれております。互いの無事と久々の再会を祝い、また新しく何かが始まる、そんな再生への想いを分かち合う場にもしたいと思っております。



それでは秋に会いましょう! それまでお元気で!

THA BLUE HERB「結成25周年記念TOUR」

2022年9月28日(水)沖縄県 Output

2022年10月1日(土)福岡県 DRUM Be-1

2022年10月2日(日)広島県 CLUB CONQUEST

2022年10月6日(木)大阪府 梅田CLUB QUATTRO

2022年10月7日(金)愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2022年10月9日(日)石川県 Kanazawa AZ

2022年10月10日(月・祝)京都府 METRO

2022年10月21日(金)東京都 渋谷CLUB QUATTRO

2022年10月23日(日)宮城県 enn 2nd

2022年10月26日(水)北海道 cube garden

2022年10月29日(土)北海道 UNDERSTAND