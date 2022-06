アニソンレーベル・ランティスが新たなプロジェクト「ChoieL」(クワエル)を発足した。

「ChoieL」はアニソンと合唱をかけ合わせたプロジェクト。第1弾企画として、今夏に「アニソン合唱プロジェクト『ChoieL」』オンライン合唱コンクール2022 Supported by MixBox」が行われることが決定した。

本コンクールはショートとフルの2部門用意されており、ショート部門は8月1日から31日までにInstagram、TikTok、YouTubeにて、フル部門は9月1日から30日までにYouTubeにて、それぞれ対象曲の合唱動画を投稿することで応募ができる。対象曲はテレビアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」オープニング主題歌「君のこころは輝いてるかい?」、スマートフォン向けアプリ「アイドリッシュセブン」の楽曲「MONSTER GENERATiON」、テレビアニメ「氷菓」のオープニング主題歌「優しさの理由」、テレビアニメ「らき☆すた」のオープニング主題歌「もってけ!セーラーふく」などの計16曲。応募方法などの詳細は特設サイトにてご確認を。

ランティスのYouTube公式チャンネルでは「優しさの理由」を混声4部で合唱した動画が公開中。今後も同チャンネルではエントリー対象曲の合唱動画が順次公開される。

また各サブスクリプションサービスで、エントリー対象曲を収録した音源「Anisong Chorus Album『ChoieL』」がリリースされた。

「アニソン合唱プロジェクト『ChoieL」』オンライン合唱コンクール2022 Supported by MixBox」エントリー対象曲

01. 青空のラプソディ

02. 君のこころは輝いてるかい?

03. Can Do

04. Thank You!

05. SKILL

06. Spread the Wings!!

07. TOKIMEKI Runners

08. DRIVE A LIVE

09. ドラマティック

10. DREAM SOLISTER

11. 始まりは君の空

12. ハナノイロ

13. 僕らのLIVE 君とのLIFE

14. もってけ!セーラーふく

15. MONSTER GENERATiON

16. 優しさの理由