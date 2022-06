関ジャニ∞が7月に開催するイベント「18祭」のロゴが公開された。

「18祭」は関ジャニ∞のデビュー18周年を記念して行われるイベント。7月16日と17日に神奈川・日産スタジアム、23日と24日に大阪・ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)で開催される。ロゴはビートたけしが手描きした原案をもとに、安田章大がアレンジを加える形で完成した。チケットぴあでは「18祭」チケット一般販売が6月25日12:00にスタートする。

また、関ジャニ∞は8月に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」への出演も決定。彼らは最終日の13日に登場する。関ジャニ∞が野外音楽フェスに出演するのは2017年の「METROCK」以来、2度目となる。

安田章大 コメント

いろんな候補を描いてメンバーに色々提案し見てもらいました。



夏祭りの明るいうちは

“YOUTH、POP、蒼い、突き抜ける色彩達、

サイダーのようにほんのり甘く、泡が弾けるさま”



そして夕刻を過ぎ

夏の夜祭りは姿を変え

“adult、SEXY、猛々しい、眼に刺さる極彩色、

アルコールのように刺激が強く、火が燃え盛るさま”



夏祭りはわずか数時間の間に

多様な顔で僕らを魅せてくれるに長けた季節。

僕たちの18祭もそのように楽しんでもらえたらなとロゴに込めました。



そして、

何より原案が唯一無二であるたけしさんです。

たけしさんの直筆のロゴの筆触や、筆圧の強弱、線の太さやよれ、

それらがこの様なイメージをくださり、

紆余曲折の末、このDesignに行きつきました。



非常に感謝しています。

ここからはEIGHTERとみんなでこのロゴを掲げ騒ぐのみです!



そして、

関ジャニ∞、

初のROCK IN JAPAN FESTIVALに参加させて頂きます。



立ちたいと望んでも

そう簡単には立たせてもらえないStageだから、

関ジャニ∞Family一同、湧き上がる高揚を隠しきれません。



Stageに上がらせていただくからには

“関ジャニ∞はIdol Groupであり、

楽しい音を奏でるRock band Groupでもある”



と届けられる好機にしたいものです。



是非、

Johnny'sの音のシャワーも浴びてみてください。

本気で音楽届けに伺わせていただきます。



この機会を頂けた事に深謝。

関ジャニ∞ 18祭

2022年7月16日(土)神奈川県 日産スタジアム

2022年7月17日(日)神奈川県 日産スタジアム

2022年7月23日(土)大阪府 ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)

2022年7月24日(日)大阪府 ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022

2022年8月6日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

秋山黄色 / [Alexandros] / おいしくるメロンパン / ORANGE RANGE / クリープハイプ / Saucy Dog / SHE'S / the shes gone / SIRUP / SUPER BEAVER / 須田景凪 / NEE / Vaundy / 羊文学 / BRADIO / マカロニえんぴつ / Mrs. GREEN APPLE / め組 / ももいろクローバーZ / yama / YOASOBI / Lucky Kilimanjaro / reGretGirl / 緑黄色社会 / Reol / and more



2022年8月7日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

あいみょん / iri / HY / Awesome City Club / KANA-BOON / King Gnu / ゲスの極み乙女。 / THE KEBABS / ズーカラデル / 四星球 / TETORA / なきごと / Novelbright / Hump Back / ビッケブランカ / BiSH / フジファブリック / フレデリック / My Hair is Bad / マルシィ / MAN WITH A MISSION / milet / miwa / and more



2022年8月11日(木・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

雨のパレード / indigo la End / Awich / KICK THE CAN CREW / キュウソネコカミ / 9mm Parabellum Bullet / Creepy Nuts / KREVA / シシド・カフカ directs el tempo / (sic)boy / スキマスイッチ / sumika / This is LAST / Tempalay / 10-FEET / NUMBER GIRL / THE BACK HORN / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / 変態紳士クラブ / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / 優里 / 夜の本気ダンス / ROTTENGRAFFTY / and more



2022年8月12日(金)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ACIDMAN / アンジュルム / androp / UVERworld / WONK / 打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / きゃりーぱみゅぱみゅ / Cocco / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / 女王蜂 / -真天地開闢集団-ジグザグ / SKY-HI / HYDE / PassCode / バックドロップシンデレラ / BE:FIRST / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / HEY-SMITH / Base Ball Bear / Lenny code fiction / ONE OK ROCK / and more



2022年8月13日(土)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

神はサイコロを振らない / KALMA / 関ジャニ∞ / KEYTALK / Kroi / 桑田佳祐 / kobore / サイダーガール / 櫻坂46 / サンボマスター / ジェニーハイ / SCANDAL / 鈴木愛理 / Chilli Beans. / DISH// / TOTALFAT / ねぐせ。 / ネクライトーキー / BIGMAMA / ポルカドットスティングレイ / Mr.ふぉるて / MONGOL800 / ヤバイTシャツ屋さん / RAISE A SUILEN / WANIMA / and more