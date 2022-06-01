【中間発表】オールスターゲーム2022出場選手、ファン投票結果＜パ・リー…

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「マイナビオールスターゲーム2022」が7月26、27日に福岡PayPayドーム（第1戦）、松山・坊っちゃんスタジアム（第2戦）で行われる。開催に先立ち、出場選手のファン投票が実施され、投票の中間結果が発表された。

 

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■選出規定数

ファン投票終了時点（6月27日）で、2022年度公式戦において以下のいずれかの規定数を満たしていることが条件となる。

・投手として5試合以上登板または10投球回以上

・野手として10試合以上出場または20打席以上

セパ総得票数は202万9488票。

先発投手

1 佐々木 朗希 M 36,896

2 山本 由伸 B 16,302

3 伊藤 大海 F 4,809

4 千賀 滉大 H 4,289

5 田中 将大 E 3,968

6 東浜 巨 H 3,202

7 宮城 大弥 B 2,763

8 髙橋 光成 L 2,474

9 上沢 直之 F 2,181

10 隅田 知一郎 L 1,907

中継ぎ投手

1 又吉 克樹 H 26,897

2 平良 海馬 L 26,148

3 堀 瑞輝 F 5,849

4 安樂 智大 E 4,024

5 比嘉 幹貴 B 3,466

抑え投手

1 松井 裕樹 E 26,498

2 北山 亘基 F 15,921

3 平野 佳寿 B 14,527

4 増田 達至 L 10,691

5 益田 直也 M 9,882

捕手

1 松川 虎生 M 38,333

2 甲斐 拓也 H 15,111

3 宇佐見 真吾 F 12,635

4 森 友哉 L 8,877

5 伏見 寅威 B 3,319

一塁手

1 山川 穂高 L 52,025

2 清宮 幸太郎 F 10,585

3 中村 晃 H 7,755

4 佐藤 都志也 M 7,413

5 鈴木 大地 E 2,437

二塁手

1 浅村 栄斗 E 30,195

2 三森 大貴 H 15,601

3 中村 奨吾 M 12,298

4 外崎 修汰 L 9,294

5 Ａ．アルカンタラ F 6,990

三塁手

1 野村 佑希 F 32,264

2 宗 佑磨 B 18,249

3 中村 剛也 L 11,024

4 松田 宣浩 H 9,203

5 Ａ．エチェバリア M 7,701

遊撃手

1 今宮 健太 H 34,512

2 源田 壮亮 L 19,282

3 紅林 弘太郎 B 10,781

4 石井 一成 F 6,237

5 滝澤 夏央 L 4,321

外野手

1 柳田 悠岐 H 43,721

2 吉田 正尚 B 37,659

3 松本 剛 F 33,341

4 西川 遥輝 E 27,501

5 髙部 瑛斗 M 11,900

6 福田 周平 B 10,781

7 Ｌ．マーティン M 10,051

8 杉本 裕太郎 B 9,457

9 藤原 恭大 M 9,432

10 島内 宏明 E 8,733

指名打者

1 Ｂ．レアード M 25,669

2 Ｙ．グラシアル H 22,662

3 栗山 巧 L 9,735

4 Ｊ．マルモレホス E 5,593

5 吉田 正尚 B 1,964