【中間発表】オールスターゲーム2022出場選手、ファン投票結果＜パ・リー…

プロ野球最新情報
「マイナビオールスターゲーム2022」が7月26、27日に福岡PayPayドーム（第1戦）、松山・坊っちゃんスタジアム（第2戦）で行われる。開催に先立ち、出場選手のファン投票が実施され、投票の中間結果が発表された。
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■選出規定数
ファン投票終了時点（6月27日）で、2022年度公式戦において以下のいずれかの規定数を満たしていることが条件となる。
・投手として5試合以上登板または10投球回以上
・野手として10試合以上出場または20打席以上
セパ総得票数は202万9488票。
先発投手
1 佐々木 朗希 M 36,896
2 山本 由伸 B 16,302
3 伊藤 大海 F 4,809
4 千賀 滉大 H 4,289
5 田中 将大 E 3,968
6 東浜 巨 H 3,202
7 宮城 大弥 B 2,763
8 髙橋 光成 L 2,474
9 上沢 直之 F 2,181
10 隅田 知一郎 L 1,907
中継ぎ投手
1 又吉 克樹 H 26,897
2 平良 海馬 L 26,148
3 堀 瑞輝 F 5,849
4 安樂 智大 E 4,024
5 比嘉 幹貴 B 3,466
抑え投手
1 松井 裕樹 E 26,498
2 北山 亘基 F 15,921
3 平野 佳寿 B 14,527
4 増田 達至 L 10,691
5 益田 直也 M 9,882
捕手
1 松川 虎生 M 38,333
2 甲斐 拓也 H 15,111
3 宇佐見 真吾 F 12,635
4 森 友哉 L 8,877
5 伏見 寅威 B 3,319
一塁手
1 山川 穂高 L 52,025
2 清宮 幸太郎 F 10,585
3 中村 晃 H 7,755
4 佐藤 都志也 M 7,413
5 鈴木 大地 E 2,437
二塁手
1 浅村 栄斗 E 30,195
2 三森 大貴 H 15,601
3 中村 奨吾 M 12,298
4 外崎 修汰 L 9,294
5 Ａ．アルカンタラ F 6,990
三塁手
1 野村 佑希 F 32,264
2 宗 佑磨 B 18,249
3 中村 剛也 L 11,024
4 松田 宣浩 H 9,203
5 Ａ．エチェバリア M 7,701
遊撃手
1 今宮 健太 H 34,512
2 源田 壮亮 L 19,282
3 紅林 弘太郎 B 10,781
4 石井 一成 F 6,237
5 滝澤 夏央 L 4,321
外野手
1 柳田 悠岐 H 43,721
2 吉田 正尚 B 37,659
3 松本 剛 F 33,341
4 西川 遥輝 E 27,501
5 髙部 瑛斗 M 11,900
6 福田 周平 B 10,781
7 Ｌ．マーティン M 10,051
8 杉本 裕太郎 B 9,457
9 藤原 恭大 M 9,432
10 島内 宏明 E 8,733
指名打者
1 Ｂ．レアード M 25,669
2 Ｙ．グラシアル H 22,662
3 栗山 巧 L 9,735
4 Ｊ．マルモレホス E 5,593
5 吉田 正尚 B 1,964