KThingSの運営する「むにゅぐるみパティオ」対象店舗では6月9日(木)より、サンリオキャラクターズとぅるるんアクリルキーホルダー・ミニ巾着の店頭販売を開始する。

手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを企画、生産、販売している「むにゅぐるみパティオ」。

この度発売されるのは、「とぅるるん」とした質感が特徴のアクリルキーホルダー(全19種)と、小物やお菓子を入れるのに便利なミニ巾着(全15種)。

ハローキティやシナモン、ポチャッコやぐでたまなど、あのキャラもこのキャラもラインナップ! あなたの好きなキャラクターを見つけよう♪

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L630231 著作(株)サンリオ (C)2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L630230 著作(株)サンリオ