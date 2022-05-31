たかしげ宙・皆川亮二原作によるアニメ「スプリガン」第1話「炎蛇（えんじゃ）」の場面カットが公開された。

6月18日よりNetflixで全世界独占配信されるアニメ「スプリガン」。富士山麓の樹海で古代遺跡“火の社”が発見され、遺跡内の文字を解読すべくアーカムは言語学の天才・山菱理恵を米国より招聘する。スプリガンの御神苗優は、襲い来る敵から理恵を護りつつ“火の社”に向かうが、SVR（ロシア対外情報庁）の諸刃功一に理恵を奪われ、遺跡の発動を許してしまい……。超古代文明を封印するために奔走する優の冒険が始まる。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「スプリガン」

Netflix：2022年6月18日（土）全世界独占配信開始

スタッフ

原作：たかしげ宙、皆川亮二「スプリガン」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）

監督：小林寛

副監督：三宅将平

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

サブキャラクターデザイン・総作画監督：内藤直

プロダクションデザイン：JNTHED

美術監督：金子雄司

色彩設計：三笠修、佐々木梓

CGディレクター：石井規仁

撮影監督：元木洋介、村上展之、鯨井亮

編集：三嶋章紀

音楽：岩崎太整

音響監督：長崎行男

ミキサー：小原吉男

音響効果：倉橋裕宗、白石唯果

音響制作：ダックスプロダクション

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

制作：david production

製作：スプリガンProject

キャスト

御神苗優：小林千晃

ジャン・ジャックモンド：阿座上洋平

山本所長：浜田賢二

スティーブ・H・フォスター：大塚明夫

山菱理恵：神戸光歩

染井芳乃：伊瀬茉莉也

マリア・クレメンティ中佐：早見沙織

諸刃功一：成田剣

マクドガル大佐：村瀬歩

暁巌：細谷佳正

ミラージュ：子安武人

ボー・ブランシェ：稲田徹

ラリー・マーカスン：竹内良太

ボーマン：菅生隆之

ほか

(c)2021 たかしげ宙、皆川亮二・小学館／スプリガン Project