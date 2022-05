INI・髙塚大夢「一緒に大きな夢を描いていければ」10代リスナーの夢をサポート

INIの髙塚大夢が、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に登場。週替わりのレギュラーメンバーとして、5週目を担当します。その初回の放送では、自己紹介とコーナーで担当するテーマを説明しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」5月30日(月)放送分)INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にデビューした11人組グローバルボーイズグループです。2022年4月にセカンドシングル『I』がリリースされました。髙塚大夢は番組の元生徒(リスナー)として、以前にも短期コーナーを担当したり、生放送パートにゲスト出演したりしています。髙塚:生徒のみなさん、こんばんは! “チュータールーム No.5”担当、SCHOOL OF LOCK! のチューター、髙塚大夢です! よろしくお願いします!僕が主に担当するのは、「夢」についての授業です! 僕の名前にも「夢」 が入っています。“大きい夢” と書いて “大夢(ひろむ)” です。みなさんにも将来に対する悩みや不安があると思うんですけど、そんな“夢”についての悩みを抱える生徒をサポートする授業を届けていきたいと思っています!チューター……まだ講師見習いの立場なので、僕自身もこの授業を通して、生徒のみんなと一緒に大きな夢を描いていければな、と思います。髙塚:僕は“大夢”っていう名前を、無意識に意識しすぎてたのか……初めて会った人に「“大きい夢”って書くんだ。いい名前だね!」って言われたり、「やっぱり、夢とかあるの?」って聞かれる機会が多かったのもあって、結構ずっとそれについては考えてきました。ただ、僕自身、正直あんまり夢っていうものがなかったんですよ。こういうアーティストというか、アイドルの立場になった身なので、やっぱりそういう人って、昔から「人前に立ちたい」という夢を持ってたり、誰かに憧れてたり、そういう人が多いとは思うんですけど。僕はどっちかっていうと、そういった志があったっていうよりは、「今までのやってきた人生を経て、その過程でこの道にたどり着いた」というような人間かな、と思います。なので、夢はあんまり持って生きてこなかった人間でしたね。きっと、みんなが思ってる以上に、僕、こういう夢とかで悩んでる人に近い存在だと思うんです。でもやっぱり、「夢を持ってない」って思っちゃう人って、そういうのをすごい意識すると思うんですよ。それこそ「歌手になりたい」って思ってる人がすごい近くにいたりとか、「この大学に入りたい」「この企業に入りたい」って思って、ずっと頑張ってる人とかを近くで見てると、そういう人と自分を比べちゃったりとか。「自分は何も持ってないな」って悩むことあると思うんですけど、僕的にはそんなに悩まなくていいかなと思っています。そういう話をこれからたくさん話していけたらいいのかな、と思います。夢って、いろんな人のそれぞれの価値観で決まることだと思うので、そんなに人と比べることではないと思います。気軽に話していきましょう!「INI LOCKS!」や髙塚大夢へのメッセージは、番組の「INI掲示板」まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/