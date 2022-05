6月29日にリリースされるKing & Princeの4thアルバム「Made in」の収録内容が発表された。

本作にはKREVAが作詞作曲したリード曲「ichiban」やKing & Princeメンバーが作詞作曲に挑戦したバラードソング「Dream in」、前山田健一が作詞作曲した「バトル・オブ・バトラー!」、平野紫耀、高橋海人、岸優太が歌う青春のラブソング「僕の好きな人」、永瀬廉と神宮寺勇太が重い愛情をテーマに歌う「Doll」など16曲を収録。通常盤には新曲「RING DING DONG」も収められる。

アルバムはDVDが付属する初回限定盤AおよびB、CDのみの通常盤が用意される。初回限定盤AのDVDには「ichiban」のミュージックビデオとソロアングル映像、「ichiban」の「Behind the scene」映像を収録。「Behind the scene」はKREVAが立ち会ったレコーディング、ダンスリハーサルの様子や、MV撮影現場でのオフショットで構成される。初回限定盤BのDVDには「Made in」の制作舞台裏や、ジャケット写真の撮影現場のオフショット、収録曲に関するソロインタビューの模様、さらにメンバーの執事としての能力やホスピタリティの精神が試されるバラエティ映像「バトル・オブ・バトラー【キング・オブ・執事】の称号を勝ち獲るのは誰だ!!!!?」が収められる。

King & Prince「Made in」収録内容

CD

01. ichiban

02. Last Train

03. 踊るように人生を。

04. My Fair Lady

05. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

06. Lovin’ you

07. バトル・オブ・バトラー!

08. Sunshine Days

09. Started

10. Let it out

11. Doll(永瀬廉、神宮寺勇太)

12. 桜Season -restart-

13. 恋降る月夜に君想ふ

14. 気楽にやろうよ

15. A Little Happiness

16. Dream in

17. RING DING DONG(通常盤のみ収録)

初回限定盤A付属DVD

・「ichiban」Music Video

・「ichiban」Music Video ソロアングルEdit

・「ichiban」Behind the scene

初回限定盤B付属DVD

・「Made in」 Behind the scene

・バトル・オブ・バトラー【キング・オブ・執事】の称号を勝ち獲るのは誰だ!!!!?

※高橋海人の「高」は、はしごだかが正式表記。