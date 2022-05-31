8月6、7、11、12、13日に千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」の出演アーティストが追加発表された。

このたび出演が発表されたのは、6日のSIRUP、Reol、7日のビッケブランカ、マルシィ、11日のシシド・カフカ directs el tempo、This is LAST、夜の本気ダンス、12日のきゃりーぱみゅぱみゅ、BE:FIRST、13日のKroi、WANIMAの11組。アプリ・Jフェスでは6月6日16:00までチケットの第3次先行予約を受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022

2022年8月6日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

秋山黄色 / [Alexandros] / おいしくるメロンパン / ORANGE RANGE / クリープハイプ / Saucy Dog / SHE'S / the shes gone / SIRUP / SUPER BEAVER / 須田景凪 / NEE / Vaundy / BRADIO / マカロニえんぴつ / Mrs. GREEN APPLE / め組 / ももいろクローバーZ / yama / YOASOBI / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会 / Reol / and more



2022年8月7日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

あいみょん / iri / Awesome City Club / KANA-BOON / King Gnu / ゲスの極み乙女。 / THE KEBABS / ズーカラデル / 四星球 / TETORA / なきごと / Novelbright / Hump Back / ビッケブランカ / BiSH / フジファブリック / フレデリック / My Hair is Bad / マルシィ / milet / miwa / and more



2022年8月11日（木・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

indigo la End / Awich / KICK THE CAN CREW / キュウソネコカミ / 9mm Parabellum Bullet / Creepy Nuts / KREVA / シシド・カフカ directs el tempo / スキマスイッチ / sumika / This is LAST / Tempalay / 10-FEET / NUMBER GIRL / THE BACK HORN / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / 変態紳士クラブ / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / 優里 / 夜の本気ダンス / and more



2022年8月12日（金）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

ACIDMAN / UVERworld / WONK / 打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / きゃりーぱみゅぱみゅ / Cocco / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / 女王蜂 / -真天地開闢集団-ジグザグ / SKY-HI / HYDE / バックドロップシンデレラ / BE:FIRST / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / HEY-SMITH / Base Ball Bear / Lenny code fiction / ONE OK ROCK / and more



2022年8月13日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

神はサイコロを振らない / KALMA / KEYTALK / Kroi / 桑田佳祐 / kobore / サイダーガール / 櫻坂46 / サンボマスター / ジェニーハイ / SCANDAL / 鈴木愛理 / DISH// / TOTALFAT / ねぐせ。 / ネクライトーキー / BIGMAMA / ポルカドットスティングレイ / Mr.ふぉるて / MONGOL800 / ヤバイTシャツ屋さん / RAISE A SUILEN / WANIMA / and more