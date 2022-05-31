コスプレイヤーの霜月めあが5月30日、自身のTwitterを更新し「彼女」ショットを披露した。
霜月は「彼女と旅行なうにつかっていいよ」とツイートし、彼女感あふれるショットを披露。この投稿にファンからは「一生幸せにする」「最高だ」「可愛すぎる!」「想像の限界を超えた可愛さ」といった声が寄せられた。
彼女と旅行なうにつかっていいよ🫡❤️ pic.twitter.com/LLXNFrwxEj— 霜月めあ🌻🐶 (@melomea030) May 30, 2022
（C）ゼロイチファミリア
コスプレイヤーの霜月めあが5月30日、自身のTwitterを更新し「彼女」ショットを披露した。
霜月は「彼女と旅行なうにつかっていいよ」とツイートし、彼女感あふれるショットを披露。この投稿にファンからは「一生幸せにする」「最高だ」「可愛すぎる!」「想像の限界を超えた可愛さ」といった声が寄せられた。
彼女と旅行なうにつかっていいよ🫡❤️ pic.twitter.com/LLXNFrwxEj— 霜月めあ🌻🐶 (@melomea030) May 30, 2022
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