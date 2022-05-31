サンワサプライは5月31日、コンパクトなBluetoothスピーカーフォン「400-BTMSP2」を、同社の直販オンラインショップ「サンワダイレクト」にて発売した。直販価格は9,980円。
PC・タブレットに接続して使う、マイク＋スピーカー一体型のWeb会議向けスピーカーフォン。BluetoothとUSBケーブルのいずれかで接続。Zoom、Microsoft Teamsなどに対応するため、テレワークやリモートワークに適する。
8.2cm×8.2×2.7cmのコンパクトサイズ。付属のUSBケーブルも一緒に収納できるポーチが付属し、持ち運びやすい。充電は付属のUSBケーブルにて行い、約2.5時間の充電で約5時間の連続通話が可能。
デュアルマイク搭載で周りのノイズを低減しつつ、自分の声をクリアに伝えられる。本体には操作しやすい大きめのボタンを備え、マイクミュート機能も搭載する。
主な仕様は、本体サイズがW82×D82×H27mm、重さは約113g。マイクは無指向性、周波数特性は100〜8,000Hz、感度は-26db±3db、集音範囲は最大約3m／360度。適合規格はBluetooth 5.3（Class2）、伝送方式はGFSK、通信距離は10m。対応コーデックはSBC、対応プロファイルはHSP、HFP、A2DP、AVRCP。付属ポーチのサイズはW145×D100×H35mm。付属USBケーブルの長さは約68cm。