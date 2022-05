ストーリーブック『くまのプーさん ささやかだけど 大切にすること』が2022年5月30日(月)に発売された。

ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」は、くいしんぼうでハチミツが大好き。森の仲間を大切にする、とてもやさしくて友だち思いのくまのぬいぐるみだ。

その愛らしいフォルムと「ありのままの自分」を大切にする物語の思想は、常に世界中のファンを魅了している。

この度発売となった『くまのプーさん ささやかだけど 大切にすること』は、仕事に、子育てに、日々奮闘している全ての人に寄り添うメッセージがたくさん詰まったストーリーブック。

オールカラーで水彩画タッチのイラストが満載! 読み進めるうちに心が癒され、何気ない日常の大切さに気づくきっかけをくれる。

自分へのご褒美に、大切な人へのプレゼントにもぴったり。

お気に入りのことばを見つけて、毎日の生活の活力にしよう♪

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.