TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」が、7月4日よりAT-X、TOKYO MXほかで放送されることが決定。併せてアニメプロジェクトビジュアルの“完成版”が公開された。

衣笠彰梧によるライトノベルが原作のアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」は、優秀な者だけが好待遇を受けられる実力至上主義の高校を舞台にした学園もの。“完成版”のビジュアルには、3月6日に発表された主人公・綾小路清隆のみのビジュアルに、主要な登場人物であるAクラスの坂柳有栖、Bクラスの一之瀬帆波、Cクラスの龍園翔、Dクラスの堀北鈴音、軽井沢恵、櫛田桔梗の姿が加わった。なおキャスト陣は綾小路清隆役の千葉翔也らが第1期から続投。第3期は2023年に放送される。

TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd season」

放送情報

AT-X：2022年7月4日（月）より毎週月曜日21:00～

※リピート放送：2022年7月6日（水）より 毎週水曜日9:00～、2022年7月8日（金）より 毎週金曜日15:00～

TOKYO MX：2022年7月4日（月）より毎週月曜日22:30～

テレビ愛知：2022年7月4日（月）より毎週月曜日26:05～

KBS京都：2022年7月4日（月）より毎週月曜日 24:00～

サンテレビ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日24:00～

BS日テレ：2022年7月4日（月）より毎週月曜日23:30～

スタッフ

原作：衣笠彰梧（MF文庫J『ようこそ実力至上主義の教室へ』/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：トモセシュンサク

総監督：岸誠二 × 橋本裕之

監督：仁昌寺義人

シリーズ構成：風埜隼人

キャラクターデザイン：森田和明

音楽：横山克、橋口佳奈

音響監督：飯田里樹

アニメーション制作：Lerche

製作：ようこそ実力至上主義の教室へ2製作委員会

キャスト

綾小路清隆：千葉翔也

龍園翔：水中雅章

堀北鈴音：鬼頭明里

軽井沢恵：竹達彩奈

櫛田桔梗：久保ユリカ

平田洋介：逢坂良太

佐倉愛里：M・A・O

坂柳有栖：日高里菜

葛城康平：日野聡

一之瀬帆波：東山奈央

伊吹澪：小松未可子

堀北学：梅原裕一郎

橘茜：小原好美

茶柱佐枝：佐藤利奈

TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」第3期

2023年放送開始

※櫛田桔梗の櫛は木へんに節、葛は旧規格の字形が正式表記。