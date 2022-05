“盗難被害”を乗り越え完遂した北米ツアー！ CHAI・マナ＆カナのメンタルを支えてくれた作品は？

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~」。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。5月15日(日)、5月22日(日)の放送では、ニュー・エキサイト・オンナバンド、CHAIからマナさん(Vo.&Key.)とカナさん(Vo.&Gt.)をゲストに迎えて、お届けしました。双子のマナさんとカナさんに、ユウキさん(Ba.&Cho.)とユナさん(Dr.&Cho.)のリズム隊で編成されるCHAI。2018年にはアメリカ、イギリスの人気インディーズレーベルから海外デビューも果たし、ワールドツアーを開催するなど、ワールドワイドに活動しています。一方、きゃりーは今年4月にアメリカ・カリフォルニア州で開催された世界最大規模の音楽フェスティバル「コーチェラ・フェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」に初出演したということで、今回は“海外でのライブの楽しみ方”をテーマにトークを展開。CHAIにとって約2年ぶりとなる北米ツアー「WINK TOGETHER NORTH AMERICA TOUR」では、2月4日(金)~3月17日(木)の42日間27公演を完遂。移動は「基本的にみんなで同じ車で、機材が入らないから、後ろにけん引するトレーラーをつけて。スタッフは最小限だったから3人だけ。ドサ回りだよね(苦笑)」とカナさん。なんとツアー中には、けん引していたトレーラーが盗難被害に遭うというハプニングも。不幸中の幸いで盗まれたトレーラーには楽器は積んでおらず、被害はステージ衣装と物販グッズだけで済んだとはいえ、2人は口を揃えて「大変だった……」とつぶやきます。それはツアー中盤で起きたアクシデントで、カナさんは「(盗まれた)その日は唯一の移動日で、次の日にはもうライブがあって。(次の開催地へ向かうため)10時間も走らなきゃいけないから、その土地にとどまることが無理だったんだよね。ショックだったけど、明日のために新たな衣装を用意しなきゃいけなかったから、すぐに頭を切り替えて。(服屋を)探しに行って、買って、みんなで縫った」と振り返ります。しかし、そんな北米での盗難被害を曲にするというバイタリティのある一面も。その楽曲「SURPRISE」をオンエアし、カナさんは「トレーラーが盗まれたときに、今回のツアーにおける“これが最大のサプライズだ!”と思って……これを事実として(曲にして)録ってしまうのは“私たちだけだ!”と思った。ちょうど楽曲をリリースする予定だったので、『これが一番のサプライズだね』って。ハプニングは全部サプライズに変えた」と思いを語りました。ゲストが背中を押された作品を紹介してもらうコーナーで、マナさんがセレクトしたのは、MICHELLE(ミシェル)の楽曲「SUNRISE」。この曲は、北米ツアー中に「Good Morning」というプレイリストを作って毎朝聴いていた中の1曲で、「ツアーでこの曲にめっちゃ背中を押してもらった……めっちゃいいの! いつも心が晴れちゃう(笑)。苦しくても(気持ちを)高揚させてくれるのがすごく支えになった」と振り返り、「今でも毎朝聴く。すっごくいい!」とおすすめしました。一方、カナさんが挙げた作品は、ヨガの哲学教本「バガヴァッド・ギーター」。コロナ禍で気分が落ち込んでいたときに「自分改革をしたくてヨガを学んで、すごく救われた」とカナさん。以降、コロナ禍で海外に行けない間に学校に通い、ヨガインストラクターの資格を取得するほどヨガにハマったそう。そんなときに出会ったのがこの一冊で、「自分を誇り、愛するためにはどうしたらいいかなどが、めちゃくちゃ定義づけて哲学のように書かれていて、それがすごく面白くて。(今年実施した「WINK TOGETHER NORTH AMERICA TOUR」で)アメリカにいるときも、ずっとお守りのように持って読んでいた」と振り返りました。あらためて、2週にわたるマナさんとカナさんとのトークを振り返り、きゃりーは「2人ともハッピーオーラであふれていて、とても幸せな気持ちになりました。メンバーのユウキちゃんとユナちゃんとも久しぶりに会いたくなったので、CHAIのみんなと時間を合わせてごはんに行きたい」と話していました。次回6月5日(日)の放送は、GLAYのTERUさんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~放送日時:毎週日曜 12:30~12:55パーソナリティ:きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/heart/