BoAが5月29日に東京・代々木第一体育館にて、日本デビュー20周年を記念したワンマンライブ「BoA 20th Anniversary Special Live -The Greatest-」を開催した。

2001年5月30日にシングル「ID;Peace B」で日本デビューを果たしたBoA。20周年イヤーの最終日に行われた「BoA 20th Anniversary Special Live -The Greatest-」は、彼女にとって約2年7カ月ぶりの来日公演で、代々木第一体育館での単独公演としては2005年開催の全国ツアー「BoA ARENA TOUR 2005 BEST OF SOUL」以来、約17年ぶりとなった。ライブではヒット曲「VALENTI」「LISTEN TO MY HEART」や明日5月30日にリリースされるニューアルバム「The Greatest」に収録される最新曲「The Greatest」のほか、VERBAL(m-flo)やCrystal Kayといった豪華ゲストとのコラボ曲など、メドレーを含め全30曲が披露された。

これまでにリリースされた作品のジャケットが次々と映し出されるオープニング映像が流れたあと、ステージ上部にせり上がって登場したBoA。ビジューがちりばめられたブラックの衣装に黒のエナメルロングブーツを履いた彼女は、「AGGRESSIVE -The Greatest Ver.-」でライブをスタートさせた。ステージに配置されたモニタが上昇すると、バックバンドとダンサーが現れる。BoAはバンドが繰り出すダイナミックなサウンドに負けないほどの声量で歌い、20年の経験値を感じさせる貫禄のある歌声をアリーナいっぱいに響かせた。さらにBoAは「Rock With You」「抱きしめる」も立て続けに披露。ダンサーと息の合ったダンスを踊りながら挑発的な視線を客席に送った。

「ひさしぶり! BoAです! ただいま!」と黄色いペンライトで埋め尽くされた会場を見渡したBoAは、「歓声が出せないと聞いたんですけど、このセットリストでそれは罰ゲームだなと思いました」といたずらに笑い、「3年前から変わってないBoAちゃんですがよろしくお願いします」とひさしぶりのファンとの再会を喜ぶ。その気持ちを表現したかのように満開の笑顔で歌い始めた「Shine We Are!」では、メインステージからセンターステージへと移動。そのままセンターステージで「七色の明日 ~brand new beat~」「Sweet Impact」の2曲をエネルギッシュに届け、一度ステージから捌けた。

バンドメンバー紹介を兼ねたブリッジパートを経て、BoAは白と水色が配色されたチュールをふんだんに使ったドレスに衣装チェンジして再びステージへ。スタンドマイクで「LOVE LETTER -The Greatest Ver.-」「Every Heart -ミンナノキモチ-」といったバラードナンバーをエモーショナルに歌唱したあと、ここまでのライブを振り返る。「やっぱりいい曲ですね、『LOVE LETTER』。歌って踊ったあとにこんなに長いバラード2曲はどうかなと思ったんですけど、きっとみんなは『Every Heart』も聴きたいだろうなと思ったから」「“七色”とか『Shine We Are!』をなんで当時は歌いたくなかったんだろうなって(笑)。今歌ってみてすごくいい曲だと思えたし、いろんな方から曲をいただいて、改めて私はいいセットリストを持っているなと思いました」とそれぞれの曲への思いも明かした。

BoAは「コノヨノシルシ -The Greatest Ver.-」を歌い上げたあと、「DO THE MOTION -The Greatest Ver.-」「make a secret -The Greatest Ver.-」とグルーヴィなナンバーを立て続けに披露。ファンへのメッセージを伝える映像の上映中に、ショートジャケットにスパンコールのホットパンツとスニーカーを合わせた衣装に着替えると、VERBAL(m-flo)を迎えてアッパーチューン「BUMP BUMP! feat.VERBAL(m-flo)」で客席を盛り上げる。さらにそこにCrystal Kayも加わり、3人は「UNIVERSE feat.Crystal Kay & VERBAL(m-flo)」を熱演。3人によるMCではBoAが日本でデビューする前からm-floやCrystal Kayの楽曲をよく聴いていたことを明かして2人を驚かせる。コラボ曲も多い3人は「2023年バージョンのアルバムを作りたいね」と盛り上がったり、VERBALのアドリブラップに言及したりと、和気あいあいとトークを繰り広げた。

2人を送り出したあと、BoAは「Shout It Out」や「LISTEN TO MY HEART」といったナンバーをダンサーを従え、踊りながら熱唱。「LOSE YOUR MIND」では爽快感あふれるフェイクを炸裂させ、進化し続ける歌唱力を強く印象付けた。イントロが鳴ると拍手が湧き上がるほどの人気曲「Only One」では、ミュージックビデオでも披露している複数人のダンサーの背中に寝そべりながら歌うという難易度の高いパフォーマンスをはじめ、ダンサーたちと呼吸を合わせてパフォーマンス。曲中には東方神起のYUNHOがサプライズで登場し、カップルダンスで会場を沸かせた。

5月21日に開催された東方神起のファンミーティングにBoAがリモート出演した際に、東方神起はBoAのリハーサルの応援に行くことを約束。BoAの声掛けにより今回のコラボは実現した。BoAが「まさか実現できるとは思わなかった」と言うと、YUNHOは「BoAさんが呼んだら来ますよ! それはBoAさんがすごいから! こんなに長く愛されているBoAさんはすごい!」と打ち返す。BoAは日本デビュー20周年、東方神起は日本デビュー18周年と2人は互いに長く活動を続けていることを称え合い、YUNHOは「裏でセットリストを見たんですけど、やっぱりBoAさんは名曲がいっぱい。このあとのステージも本当にヤバいです! BoAさんのことをこれからもよろしくお願いします。余裕があれば東方神起も」とちゃっかり東方神起の宣伝もしてステージを去る。BoAも「これで私も東方神起の20周年公演(への出演)は決まりということで」と笑い、会場は和やかなムードに包まれた。

「NO.1」で始まったメドレーパートでは「Double」「ID; Peace B」「Lookbook」「奇蹟」「気持ちはつたわる」「Amazing Kiss」というシングル曲が次々と繰り出される。モニタにはMVが流れ、当時のBoAと現在のBoAがシンクロする演出も目を引いた。踊りながら歌い続けたBoAは「長いメドレーでしたね」と余裕の笑顔を見せ、「声を出せない皆さんと一体感を作りたい」ととびきりポップな「MASAYUME CHASING」を披露。そして本編を大ヒット曲「VALENTI」の熱唱で締めくくった。

アンコールに白のミニワンピとロングブーツ、デニムジャケットというさわやかなコーディネートで登場したBoAは最新曲「The Greatest」を初披露。歌い終えた彼女は「今日改めてこの20年間に皆さんからすごい愛情をいただいたなと思いました。ライブも皆さんにお会いすることもひさしぶりだったし、コロナ(パンデミック)の中で準備をしていたので、みんなが来てくれるのかなという不安もあったんですが、素敵な20周年を迎えたいと思って準備をしてきました。皆さんが楽しんでいる姿を見て、(日本に)来てよかったなと思いました」と感慨深げに語る。続けて「この20年間はいろんなことがあったけれど、いつも支えてくれるのはファンの皆さん。そんな皆さんに捧げたい曲です」と曲振りし、「キミのとなりで」をエモーショナルに歌唱。ラストを「QUINCY」で華やかに締めくくり、「1日の公演のためにほぼ1カ月間、20年間の曲を歌いました。いろんな楽しみがあったな、これからも楽しみなアーティストになりたいと思いました。それでは皆さん20年間ありがとうございました!」とメッセージを送ってステージを去った。

鳴り止まない拍手に応えてBoAが舞い戻ると、客席は「20周年おめでとう You still my NO.1」と書かれた黄色いスローガンでぎっしり。彼女は「ありがとうございます。こういうのに弱いのよ。ヤバい。絶対ありがちなイベントなのに」と泣き笑いし、「私、泣いてたら歌えないから歌下手だったらごめんね。ひさしぶりに会う皆さんに合ってる曲だと思って選曲しました」と「LONG TIME NO SEE」を歌い始めるも、こみ上げる涙に思うように歌えない。曲が終わるとBoAは「ごめん、本当に下手だったね(笑)。ありがとうございました。私、日本に来てよかったなって。これからもよろしくお願いします!」と次々とあふれる涙を拭いながらコメント。温かい拍手を受けながら彼女は「帰っていいですか? じゃあねー!」とステージを颯爽と降りた。

なおこのライブの模様は、8月にWOWOWにて放送されることが決定。放送終了後1週間はWOWOWオンデマンドでアーカイブ配信が行われる。

BoA「BoA 20th Anniversary Special Live -The Greatest-」2022年5月29日 代々木第一体育館 セットリスト

01. AGGRESSIVE -The Greatest Ver.-

02. Rock With You

03. 抱きしめる

04. Shine We Are!

05. 七色の明日 ~brand new beat~

06. Sweet Impact

07. LOVE LETTER -The Greatest Ver.-

08. Every Heart -ミンナノキモチ-

09. コノヨノシルシ -The Greatest Ver.-

10. DO THE MOTION -The Greatest Ver.-

11. make a secret -The Greatest Ver.-

12. BUMP BUMP! feat.VERBAL(m-flo)

13. UNIVERSE feat.Crystal Kay & VERBAL(m-flo)

14. Shout It Out

15. LISTEN TO MY HEART

16. LOSE YOUR MIND

17. Only One

18. NO.1~Double~ID; Peace B~Lookbook~奇蹟~気持ちはつたわる~Amazing Kiss

19. MASAYUME CHASING

20. VALENTI

<アンコール>

21. The Greatest

22. キミのとなりで

23. QUINCY

<ダブルアンコール>

24. LONG TIME NO SEE

※記事初出時、本文の一部に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。