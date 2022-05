昨年12月30日に東京・東京ドームで開催されたジャニーズ事務所所属グループによるライブイベント「Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~」の模様を収録したDVD / Blu-rayが、7月6日にリリースされる。

松本潤(嵐)が総合演出を務めた「Johnny's Festival」にはKinKi Kids、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの14組78名が出演。それぞれの代表曲や貴重なコラボパフォーマンスなどが披露された。

今回の映像作品には当日披露された全45曲を収録。初回プレス分には44ページにおよぶライブフォトブックレットが封入される。

「Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~」収録内容

・OPENING

・D.D.

・NAVIGATOR

・恋降る月夜に君想ふ

・Big Shot!!

・Za ABC~5stars~

・Sexy Zone

・SHE! HER! HER!

・ファンファーレ!

・Keep the faith

・無責任ヒーロー

・weeeek

・初心LOVE

・頑張れ、友よ!

・Luv Bias

・Kiss魂

・Black Sugar

・マスカラ

・Imitation Rain

・Roar

・ハルカナ約束

・狼青年

・RUN

・未来へ

・BURN

・夏のハイドレンジア

・White Love

・シンデレラガール

・Magic Touch

・君の彼氏になりたい。

・Grandeur

・ダイヤモンドスマイル

・ええじゃないか

・前向きスクリーム!

・証拠

・NOROSHI

・硝子の少年

・スワンソング

・愛のかたまり

・フラワー

・SHAKE

・リリック

・夢物語

・Happiness

・愛なんだ

・smile