安全地帯のベストアルバム「THE BEST ALBUM 40th ANNIVERSARY~あの頃へ~」と、玉置浩二のベストアルバム「THE BEST ALBUM 35th ANNIVERSARY~メロディー~」が、玉置のソロデビュー記念日である7月25日に同時リリースされる。

今年、安全地帯はデビュー40周年、玉置はソロデビュー35周年を記念しさまざまな周年企画を実施中。ベストアルバムは2月に実施されたリクエスト投票の結果と、玉置自身による選曲で構成される。アルバムタイトルにはリクエスト投票で1位となった安全地帯の「あの頃へ」、玉置の「メロディー」の曲名がそれぞれ付けられた。両作品ともに初回限定盤にはミュージックビデオを収めたBlu-rayが付属する。

なお玉置は8月から11月にかけてソロツアー「玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY ~星路(みち)~」を開催。チケット一般販売は7月2日より順次スタートする。

安全地帯「THE BEST ALBUM 40th ANNIVERSARY~あの頃へ~」収録内容

CD

DISC 1

01. …ふたり…

02. 風

03. 恋の予感

04. プルシアンブルーの肖像

05. 好きさ

06. 碧い瞳のエリス

07. 銀色のピストル

08. Lazy Daisy

09. じれったい

10. Friend

11. あなたに

12. ワインレッドの心

13. 熱視線

14. ラスベガス・タイフーン

15. 消えない夜

DISC 2

01. 蒼いバラ

02. 君がいないから

03. ひとりぼっちのエール

04. 情熱

05. 出逢い

06. 結界

07. 清く正しく美しく

08. 愛を鳴らせ

09. オレンジ

10. 雨

11. あの頃へ

12. I Love Youからはじめよう

13. 夏の終わりのハーモニー

14. 悲しみにさよなら

15. 夢のつづき

初回限定盤Blu-ray

Music Videos

01. じれったい

02. 月に濡れたふたり

03. ショコラ

04. 出逢い

05. 蒼いバラ

06. 恋の予感(2010 Version)

07. ワインレッドの心(2010 Version)

08. 結界

09. 愛を鳴らせ

玉置浩二「THE BEST ALBUM 35th ANNIVERSARY~メロディー~」収録内容

CD

DISC 1

01. ロマン

02. コール

03. SACRED LOVE

04. 明かりの灯るところへ

05. プレゼント

06. しあわせのランプ(Single Version)

07. I'm Dandy

08. キ・ツ・イ

09. 行かないで

10. 氷点

11. All I Do

12. Only You

13. JUNK LAND

14. 太陽さん

15. ふたりなら

DISC 2

01. カリント工場の煙突の上に(Single Version)

02. 花咲く土手に

03. 正義の味方

04. 最高でしょ?

05. I'll Belong....

06. 常夜灯

07. aibo(LIVE 旭川市公会堂)

08. 夜想

09. いつもどこかで

10. CAFE JAPAN

11 .MR.LONELY

12. 田園

13. サーチライト

14. メロディー

15. 愛だったんだよ

初回限定盤Blu-ray

Music Videos

01. 田園

02. ルーキー

03. HAPPY BIRTHDAY~愛が生まれた~

04. aibo

05. このリズムで

06. しあわせのランプ

07. 愛されたいだけさ

08. プレゼント

09. Lion

10. 惑星

11. サーチライト

玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY ~星路(みち)~

2022年8月10日(水)千葉県 市川市文化会館 大ホール

2022年8月13日(土)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2022年8月14日(日)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2022年8月16日(火)京都府 ロームシアター京都 メインホール

2022年8月20日(土)栃木県 宇都宮市文化会館

2022年8月24日(水)新潟県 新潟県民会館

2022年8月28日(日)長野県 ホクト文化ホール 大ホール

2022年9月1日(木)北海道 旭川市民文化会館 大ホール

2022年9月3日(土)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2022年9月4日(日)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2022年9月10日(土)大阪府 豊中市立文化芸術センター 大ホール

2022年9月12日(月)愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール

2022年9月16日(金)熊本県 熊本城ホール メインホール

2022年9月17日(土)福岡県 北九州ソレイユホール

2022年9月23日(金・祝)神奈川県 横須賀芸術劇場

2022年9月25日(日)埼玉県 川口総合文化センターリリア メインホール

2022年9月29日(木)広島県 広島文化学園HBGホール

2022年10月1日(土)広島県 ふくやま芸術文化ホール・リーデンローズ 大ホール

2022年10月5日(水)群馬県 高崎芸術劇場

2022年10月8日(土)福岡県 福岡サンパレス

2022年10月10日(月・祝)静岡県 静岡市民文化会館 大ホール

2022年10月14日(金)三重県 四日市市文化会館 第1ホール

2022年10月19日(水)大阪府 フェニーチェ堺

2022年10月20日(木)兵庫県 アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター)大ホール

2022年10月24日(月)宮城県 仙台サンプラザホール

2022年10月25日(火)山形県 やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

2022年10月31日(月)大阪府 フェスティバルホール

2022年11月1日(火)大阪府 フェスティバルホール