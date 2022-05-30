Da-iCE、OCTPATH、BE:FIRST、Novel Coreが29日、MTV JAPANによるオリジナル・ライブイベント「MTV LIVE MATCH 2022.05.29」に出演した。
（記事＆写真）
📸OCTPATH、「MTV LIVE MATCH」出演 四谷真佑がジョブズ風スピーチ!?
https://news.mynavi.jp/article/20220529-2354296/
📸Da-iCE、MTV LIVE MATCH出演 レコ大受賞曲「CITRUS」などで観客魅了
https://news.mynavi.jp/article/20220529-2354342/
（オススメ動画）
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🎬Da-iCE、グループ内で一番自分をさらけ出してるのは？？『私ときどきレッサーパンダ』インタビュー
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