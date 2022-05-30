BE:FIRST、Novel Core、Da-iCE、OCTPATHが29日、MTV JAPANによるオリジナル・ライブイベント「MTV LIVE MATCH 2022.05.29」に出演した。
（記事＆写真）
📸BE:FIRST、2度目のMTV LIVE MATCHで9曲披露「これからも7人らしい音楽を」
https://news.mynavi.jp/article/20220529-2354269/
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