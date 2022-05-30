カナヘイがキャラクター原案を務めるオリジナルTVアニメ「ちみも」のテレビ東京での初回放送日時が、7月7日24時30分に決定。また本日5月30日より、松竹YouTubeチャンネルおよび各配信サービスでの先行配信が行われる。

「ちみも」は“人間界地獄化計画”を実行するため人間界に現れた魑魅魍魎・ちみもを軸にした“ハートフル地獄コメディ”。先行配信では、アニメ「ちみも」の本編12話・24エピソードの中からセレクションした、先行配信版全8エピソードを順次公開していく。今回の発表に併せ、カナヘイからは描き下ろしイラストが到着。コメントとともに、ちみも、鬼神一家、地獄さんのにぎやかな買い物の様子が描かれた。

加えてアニメ「ちみも」の公式SNSでは、「先行配信視聴キャンペーン」を実施。先行配信を観て感想を投稿すると、鬼神めい役の神月柚莉愛、地獄さん役の諏訪部順一が登壇する先行上映イベントに応募できる。イベントは6月26日に都内某所で開催。さらなる詳細は、「ちみも」の公式SNSをチェックしよう。

さらに眉村ちあきによるオープニング主題歌「マルコッパ」が、本日各サブスクリプションサービスおよび配信サイトで配信開始。小松未可子が歌うエンディング主題歌「なんだなんなんだ！」 は、7月13日にデジタルリリースされる。

オリジナルTVアニメ「ちみも」

放送情報

テレビ東京：2022年7月7日（木）より毎週木曜日24:30～

BS朝日：2022年7月8日（金）より毎週金曜日23:00～

配信情報

各配信サービスで2022年7月9日（土）より順次配信開始

先行配信情報

配信先

松竹Youtubeチャンネル、各配信サービス

配信日程

2022年5月30日（月）先行配信版第1話「地獄のはじまり」

2022年6月2日（木）先行配信版第2話「地獄からの使者」

2022年6月6日（月）先行配信版第3話「人間界地獄化計画」

2022年6月9日（木）先行配信版第4話「地獄のお土産殺人事件」

2022年6月13日（月）先行配信版第5話「地獄マター」

2022年6月16日（木）先行配信版第6話「芸術が爆発して地獄だ！」

2022年6月20日（月）先行配信版第7話「ダイエット地獄」

2022年6月23日（木）先行配信版第8話「10万円争奪地獄」

スタッフ

キャラクター原案：カナヘイ

監督：ぴのあると

シリーズ構成：うえのきみこ

キャラクターデザイン・総作画監督：堤舞

色彩設計：蝦名佳代子

美術監督：高橋佐知

CGディレクター：伊賀夕

編集：藤本理子

音楽：やしきん

音響制作：スタジオマウス

アニメーション協力：M2 ANIMATION ・DeeDee Animation Studio

アニメーション制作：シンエイ動画

製作：「ちみも」製作委員会

キャスト

鬼神めい：神月柚莉愛

鬼神はづき：加隈亜衣

鬼神むつみ：能登麻美子

地獄さん：諏訪部順一