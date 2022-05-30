

俳優の市原隼人が、28日、都内で行われた『劇場版 おいしい給食 卒業』大ヒット御礼舞台挨拶に、キャストの土村芳、佐藤大志、勇翔（BOYS AND MEN）、田村侑久（BOYS AND MEN）、登坂淳一、直江喜一、監督の綾部真弥とともに登壇した。

（オススメ動画）

🎬市原隼人「大志が大好き」、佐藤大志への愛を爆発させるも「ちょっと大人になってやがった」 『劇場版 おいしい給食 卒業』 大ヒット御礼舞台挨拶

https://youtu.be/rQ27INBWpCM

🎬ボイメン田村侑久、市原隼人に憧れ“弟子入り”「弟子のてっぺん」目指す 『劇場版 おいしい給食 卒業』 大ヒット御礼舞台挨拶

https://youtu.be/S9jRTRGYFYY

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