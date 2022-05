明治安田生命J1リーグ第16節が28日と29日に行われた。

首位鹿島アントラーズと2位川崎フロンターレは揃って敗戦。鹿島はFC東京に1-3で敗れて3試合未勝利となり、川崎Fは京都サンガF.C.に0-1で敗れて4シーズンぶりのリーグ戦連敗となった。

そして、3位横浜F・マリノスは仲川輝人の1ゴール1アシストでジュビロ磐田を撃破。勝ち点を「31」に伸ばし、勝ち点「30」にとどまった鹿島と川崎Fをかわして単独首位に浮上した。

連勝チーム同士の対戦となった湘南ベルマーレvsセレッソ大阪は、アウェイチームに軍配が上がった。18分にアダム・タガートが先制点を挙げると、後半アディショナルタイム4分に加藤陸次樹がダメ押しの追加点をマーク。C大阪は今季初の3連勝でJ1通算300勝を達成した。

柏レイソルはホームで清水エスパルスと対戦。マテウス・サヴィオ、細谷真大、大南拓磨のゴールで3点を先行すると、1点を返されたものの3-1で勝利した。柏がホームで清水を破ったのは、リーグ戦では2014年以来8年ぶり。一方、清水は2試合連続の3失点で3連敗を喫した。

最下位のヴィッセル神戸は、北海道コンサドーレ札幌を4-1で下して今季2勝目。山川哲史のJ1初ゴールや武藤嘉紀の今季3点目などが生まれての快勝となった。一方、札幌は2試合連続で退場者を出しての大敗となった。

サンフレッチェ広島はホームで名古屋グランパスと対戦。57分に野津田岳人が直接フリーキックを決めて1-0で勝利し、広島は2連勝となった。一方、名古屋の連勝は「3」で止まった。

ホームにガンバ大阪を迎えたサガン鳥栖は、18分に堀米勇輝が先制点を記録。58分に山見大登の同点ゴールを許したものの、88分にファン・ソッコがフリーキックに頭で合わせて勝ち越しに成功する。鳥栖は逃げ切って2-1で勝利し、4試合ぶりの白星を収めた。一方、G大阪は2連敗となった。

アビスパ福岡vs浦和レッズはスコアレスドローに終わり、浦和はリーグ戦9試合勝ちなしとなった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼5月28日(土)

サンフレッチェ広島 1-0 名古屋グランパス

アビスパ福岡 0-0 浦和レッズ

▼5月29日(日)

ヴィッセル神戸 4-1 北海道コンサドーレ札幌

京都サンガF.C. 1-0 川崎フロンターレ

FC東京 3-1 鹿島アントラーズ

湘南ベルマーレ 0-2 セレッソ大阪

柏レイソル 3-1 清水エスパルス

ジュビロ磐田 0-2 横浜F・マリノス

サガン鳥栖 2-1 ガンバ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FM(31/+13)

2位 鹿島(30/+6)

3位 川崎F(30/+3)

4位 柏(27/+8)

5位 C大阪(26/+7)

6位 FC東京(25/+4)

7位 広島(24/+6)※1試合未消化

8位 鳥栖(24/+5)

9位 京都(20/-2)

10位 名古屋(20/-2)

11位 札幌(20/-11)

12位 福岡(19/+1)

13位 G大阪(17/-3)※1試合未消化

14位 浦和(15/-1)

15位 磐田(15/-7)

16位 清水(13/-9)

17位 湘南(13/-10)

18位 神戸(11/-8)

◆■次節の対戦カード

▼6月18日(土)

18:00 鹿島 vs 京都

18:00 湘南 vs FC東京

18:00 清水 vs 福岡

18:00 磐田 vs 鳥栖

19:00 浦和 vs 名古屋

19:00 柏 vs 神戸

19:00 川崎F vs 札幌

19:00 G大阪 vs 横浜FM

19:00 広島 vs C大阪