藤本美貴「とにかく体重計には乗らない！」“ボディメイク”を続ける秘訣とは？

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。4月24日(日)~5月8日(日)の3週にわたり、藤本美貴さんがゲストに登場! 今回は、5月8日(日)の放送内容を紹介。藤本さんが考える"ボディメイク術"を伺いました。(すみれが産休中のため、今週は、広海とともに広海の双子の兄弟・深海がMCを務めました)広海:ヨガインストラクターの資格を持つミキティですが、ボディメイクについて"見た目を信じる""体重計に乗らない"というポリシーがあるとお伺いしましたが、これはどういうことですか?藤本:ダイエットを始めた頃とか、そろそろ"ちょっと痩せたかな"と思って体重計に乗ると、体重が全然減っていないときってあるじゃないですか?広海:はい、絶望したりしますよね。深海:むしろ増えてるときもあるよね。"これ、どういうこと!?"って。藤本:それで"もうやめよう"って思っちゃうから、あまり体重を気にしない、一喜一憂しないっていう(笑)。広海:頑張ったのに痩せていないと、気持ちが萎えちゃうからね。藤本:逆に、見た目にはちゃんと現れてくるから、それを信じる。広海:たしかに。どちらかというと見た目のほうが重要ですからね。藤本:そうそうそう。広海:でも、始めたばかりの2~3日とか1週間ぐらいだと、見た目にまだ変化はないから、トレーニングがつらいなって私は思っちゃうんですけど、藤本さんはどういうモチベーションでやるんですか?藤本:"1週間後の自分"を想像するしかないですよね。とにかく体重計には乗らない。だって、増えていたら次の日には絶対にやめたくなるもん。広海:そうですね、頑張り始めているときだからこそ。藤本:心も折れちゃうじゃないですか。"こんなに大変な思いをしているのに、全然減ってないじゃん"って(笑)。広海:わかります(笑)。ちなみに、ボディキープのために"食"で気をつけていることはありますか?藤本:毎食、気をつかうのってやっぱり大変じゃないですか。なので、1日とか1週間のなかで、食べる物のバランスを取るようにはしていますね。後は"何でも食べる"っていうことが大事だなと思います。野菜もお肉も魚もバランス良く食べるっていうのは、子どもに対しても思っていますね!深海:何でもバランスが大事ですよね。広海:ちなみに、藤本さんがヨガインストラクターの資格まで取ったのは?藤本:1人目を産んだ後に取ったんですよ!深海:ん? めちゃくちゃ忙しい出産後に!?藤本:そう。私、子どもを産むまでは、旦那さんと一緒に走って体型キープしていたんですけど、産後はそもそもいろいろ痛いし体力もないし、子どもを預けなきゃいけないし、走るとかジムに行くとかも無理で。そんなときに、自分で無理なくできそうなヨガを1回ちょっとやってみよう、と思って。出産前に出会っていたヨガの先生に1回教えていただいて、それを1ヵ月続けてみたら、残りの3~4kgがキレ~イに落ちたんですよ。深海:え、ヨガで落ちるの?藤本:そう、落ちたの。私も最初は信じてなかったんだけど、ヨガで可動域を広げることで、普段の動きでも代謝が良くなって、消費量がアップするのよね。広海:身をもって実感されたのね。藤本:そうなんです。だから、こんなにいいなら、ちょっと習って、みんなにも教えてあげようと思って! 走るってなると、最低でも15分とか30分以上は必要だけど、ヨガは1ポーズで大体3分ぐらいで、自分の空き時間の細切れでやれるから、それもすごく良くて。広海:全部つなげてやらなくていいんだ!藤本:そう! だから、赤ちゃんがすごく長く寝てくれてるときは全部つなげてやったり、無理なときは細切れで何度かやったり。深海:じゃあ、忙しいママにぴったりですよね!藤本:そう、ぴったりなの!!